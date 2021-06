Tizenöt perc elég lesz a leégéshez, kiadták a figyelmeztetést

Tizenkét megyére és a fővárosra másodfokú, hét megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós hőség veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőre.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére adták ki a másodfokú figyelmeztetést. Eszerint ezeken a területeken a napi középhőmérséklet 27 fok felett valószínű.

Forrás: met.hu

Az ország többi területére – a keleti országrészben – a hőség miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a területen 25 fok feletti napi középhőmérséklet várható.

Az országos előrejelzés szerint a leghidegebb órákban 14 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 33-37 fokig melegszik a levegő.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az ország nagy részén az UV-B-sugárzás is nagyon erős lesz. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. A meteorológiai szolgálat mindenkitől azt kéri, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Ha lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.

Emellett négy délnyugati megye kivételével zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra. Azt írták: vasárnaphoz képest hétfőn már többfelé lehetnek zivatarok. Napközben még kis számban, az esti, késő esti óráktól az északkeleti megyékben nagyobb számban is képződhetnek zivatarok. A zivatarokat lokálisan viharos szélrohamok, jégeső, illetve nagyon kis területre korlátozódva rövid idő alatt akár 20-30 milliméternyi csapadék kísérheti.

A tartós hőség miatt Müller Cecília országos tisztifőorvos szombat 0 órától kedden éjfélig hőségriasztást adott ki.

Az országos tisztifőorvos és az Országos Meteorológia Szolgálat hőség miatti figyelmeztetésének különböző kritériumai vannak.