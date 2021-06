Jó viccnek tartotta két tinédzser, hogy akadályokat tegyen éjszaka a 22-es főútra

Ez év márciusában a 22-es számú főúton létesített különböző akadályokat egy tizenkilenc éves férfi és fiatalkorú társa, aki gyanúsítható még azzal is, hogy májusban ágyazatkővel megdobált egy menetrend szerint közlekedő vonatot – olvasható a police.hu oldalán.

A rendőrség beszámol róla, hogy a gyanú szerint a tizenkilenc éves férfi és fiatalkorú társa 2021. március 28-án este és 2021. április 17-én a késő esti órákban összesen három alkalommal Ipolyszög belterületén, a 22-es számú főúton különböző akadályokat létesítettek. A két személy

az úttestre teljes szélességében fém-, fa- és betondarabokat, fémoszlopot, szemeteskukát, tolószéket és különböző más akadályokat helyezett el.

A gyanúsítottak az egyik alkalommal a település egyik parkjában két növendék díszfa nagyobb ágait is letörték, valamint a virágoskertből három nagyobb méretű követ is elvittek, és azokat is az úttestre helyezték. A kitett akadályok miatt személyi sérülés nem történt, de a közúti közlekedés biztonsága közvetlen veszélyben volt.

A rendőrség arról is informál, hogy nagy valószínűséggel a tizenöt éves fiú 2021. május elsején a késő esti órákban a település belterületén,

a vasúti átjárónál porcelánszigetelő és ágyazatkövet gyűjtött, majd azzal a menetrend szerint közlekedő személyvonatot többször megdobta.

A kiskorú két ablaküveget is betört, szerencsére a vonaton tartózkodók közül senki nem sérült meg.