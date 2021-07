Remélhetőleg örökre eltűnnek a műanyag szívószálak

A most betiltott eszközök nem tűnnek el, hanem idővel többször használatos, mosható tárggyal váltják fel.

Tilos lesz forgalomba hozni számtalan, egyszer használatos műanyag eszközt július harmadikától – hívta fel a figyelmet Simon Gergely, a Greenpeace Magyarország regionális vegyianyag-szakértője. A civilszervezet munkatársa kiemelte, hogy az Európai Unió az alapján határozta meg azokat az egyszer használatos műanyagokat, amelyeket az összes tagországból ki kell vonni,

amelyeket leggyakrabban találtak meg az európai vízpartokon,

és így esett a választás a szívószálra és a műanyag evőeszközökre. Emellett a logika mentén kezdeményezte a Greenpeace néhány éve Magyarországon azt a petíciót, amelyhez eddig negyedmillió ember csatlakozott. Ebben azt kérték az államtól, hogy a műanyag zacskókat is tiltsák be, így a magyar kormány kiegészítette az uniós elvárásokat az egyszer használatos tasakok szigorításával is – folytatta a szakember.

Az egy hónappal ezelőtt kihirdetett kormányrendelet értelmében július 3-tól tilos forgalomba hozni (azaz első alkalommal forgalmazni) a következő termékeket, amennyiben egyszer használatos műanyagból készülnek:

15 mikronnál vastagabb falú műanyag zacskó (kivéve, ha biológiailag lebomló),

fültisztító pálcika,

evőeszköz (kés, villa, kanál, evőpálcika),

tányér,

szívószál,

italkeverő pálca,

léggömböt tartó pálcika,

hungarocellből készült eldobható ételtartó edény,

hungarocell italtároló,

hungarocellpohár.

A műanyag poharak fedeleikkel együtt haladékot kaptak, és 2023. január 1-jéig még forgalomba hozhatók. A tiltás nem vonatkozik az orvostechnikai egyszer használatos műanyagokra (például kórházi szívószálakra) és a csecsemőknek készült poharakra.

Az új rendelet értelmében nem tűnnek el egy csapásra a gyorséttermekből, büfékből vagy a boltokból az egyszer használatos műanyag villák vagy tányérok, a meglévő készlet erejéig még eladhatók, azonban a forgalmazók már nem szállítanak a kereskedőknek és vendéglátó egységeknek.

Simon Gergely azért megnyugtatott, a szívószálak vagy fültisztítópálcikák nem tűnnek el a boltok polcairól, csupán környezetkímélőbb formában bukkannak majd fel. Hozzátette,

zöld oldalról annak örülnénk, hogy ha az egyszer használatos műanyagokat többször használható, mosható eszközökkel cserélnék fel. Vászontáskák a zacskók helyett, mosható bambusz szívószálak, többször használható mosható tányérok lehetnek az alternatívák.

A szakember számtalan helyen találkozott már jó példákkal, például szórakozóhelyeken újrafelhasználható poharakba kapják az italokat, vagy néhány ételszállító cég eldobható doboz helyett már kimosható dobozt biztosítana a megrendelők számára.

Azonban Simon Gergely arra is felhívta a figyelmet, hogy a sok országban favorizált lebomló zacskók nem a legtökéletesebb megoldást kínálják, mivel egy része valóban lebomlik, egy része viszont csak ipari körülmények között. Emellett hozzátette, problémát jelent az is, hogy a helytelen kezeléssel ugyanúgy fenntartják az eldobálókultúrát, és ismét szemét lesz belőle.

A rendelet értelmében a boltokban használatos műanyag zacskók közül a 15 mikronnál vékonyabbak ugyan maradhatnak, de azok termékdíját jelentősen – 57 forint/kilogrammról 1990 forint/kilogrammra – emelik, amit várhatóan a vásárlók fizetnek majd meg.

