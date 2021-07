Az eset Baranyában történt, ahol egy vályogház padlásterébe fészkelte be magát öt sikló, és a tojásokból kikelt egyedek a plafonon megjelenve okoztak riadalmat.

Mindezt azért idézi fel most a Baranya megyei hírportál, mert napjaink kánikulával terhelt időjárásában egyre több csúszómászóról kapnak hírt olvasóiktól. Volt, ahol vízelvezető árokban, máshol az utcán, de a pécsi állatkert parkosított területén is tekergett egy-egy sikló. Abaligeten pedig egy csúszómászó a felsővezeték közelébe került, zárlatot okozott, és az avar is meggyulladt.

Néhány nappal később a Baranya Speciális Mentők Egyesületnél csengett a segélyhívás. A telefonáló közölte, hogy vízelvezetőt épített a háza köré, és a rendszer átnézése közben egy nagy méretű kígyót talált. Amikor az egyesület munkatársai a helyszínre értek, kiderült, hogy ebben az esetben is egy sikló volt az a bizonyos kígyó.

A veszélyes hüllők befogásával foglalkozó vállalkozó, Both Zoltán elmondása szerint egyre több bejelentés érkezik hozzá is a kígyókkal kapcsolatban, és ezek főleg erdei siklók, amiket az emberek kígyóknak mondnak. A siklók ugyanis a téli álmuk után tavasszal ébredeznek, és a sikeres párzás végén mérettől függően több tojást raknak le. Előfordult, hogy komposztálókba helyezik tojásaikat, de Baranyában pár évvel ezelőtt volt olyan ház, ahol öt sikló fészkelte be magát a vályogház padlásterébe, és a tojásokból kikelt egyedek átfúrták magukat a plafonon és okoztak nem kis riadalmat.

A siklók és a kígyók az emberi terjeszkedés miatt egyébként fokozatosan vesztik el az élőhelyeiket, és mostani hőséget ők sem szeretik, hűvösebb helyre húzódnak.

Előfordul, hogy vízelvezető árkokba, házakba költöznek. Nem kell tőlük félni, ők jobban félnek az embertől, és saját maguktól továbbállnak – nyugtat meg mindenkit a szakember.