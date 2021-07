Kitálalt a VIII. kerületi újságos: ezt vágták ki Orbán Viktor videójából

Az Index is beszámolt róla, hogy Orbán Viktor leugrott a nyócba, és megvizsgálta a sajtószabadságot. A Szigony és a Práter utca kereszteződésében lévő Spar melletti újságosnak arról panaszkodott a kormányfő, hogy „fölpakoltak bennünket, mármint Magyarországot valami sajtószabadság ellenségeinek listájára”.

A miniszterelnök elmondta, arra gondolt, hogy keres egy „klasszikus” újságost, és megnézi, hogy milyen „kormánykritizáló vagy -gyalázó” lapok vannak, vásárol is belőlük, és megmutatja, hogy mennyi ilyen lap van.

Hát, van a Hócipő, a 168 Óra, a HVG, szerintem

– sorolta a kínálatot az eladó, aki most a Józsefváros.hu-val osztott meg további részleteket az ominózus videóról.

Mint mondta, ő maga is meglepődött, nem leszervezett eseményről volt szó. „Egyszer csak megállt oldalt a kormányfő kommandós busza, és odalépett hozzá, udvariasan köszönt, kezet fogott, és engedélyt kért, hogy hadd forgassanak egy rövid videót vele” – közölte a lappal az újságos.

Nem volt még friss szám

Elárulta: a videóból kimaradt, hogy végül sem Magyar Narancsot, sem 168 Órát nem talált a miniszterelnök nála, de nem azért, mert ne árulná ezeket, hanem mert szerda van, és csütörtökön jelenik meg az új szám mindkét hetilapból.

Azt is kivágták a végleges verzióból – mint közölte –, hogy a miniszterelnök által előszeretettel használt „Hajrá, magyarok!“ köszöntésére azt válaszolta, hogy szerinte nem olyan jó köszönés ez, neki nem jön be ez a szlogen; sőt annak idején még Orbán blogjára is megírta, hogy sokkal jobb lenne a „Hazádnak rendületlenül“, inkább illene a nemzethez.