Karácsony Gergely: Lesz Tiborcz-adó és Mészáros-adó is

Na, elkezdődött, a fizetett trollok megkapták a feladatot a Fidesztől, hogy adóemeléssel riogassanak – kezdte bejegyzését Karácsony Gergely főpolgármester, reagálva a kormánysajtóban megjelent híresztelésekre.

Nos, igen, nekik, az adófizetők pénzén élősködő gazdagoknak biztosan nőni fog az adójuk. Lesz Tiborcz-adó és Mészáros-adó is, a multiktól is többet várunk, ahogy arról, hogy az OECD vezetésével, több mint 120 ország megállapodott, kivéve persze a Fidesz-kormányt, amely továbbra is a kiváltságokat védi