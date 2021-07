21 alkalommal ment külföldre Orbán Viktor a járvány alatt

A koronavírus magyarországi megjelenése óta összesen 21 alkalommal, 38 napra ment külföldre Orbán Viktor miniszterelnök – derül ki a Magyar Hang összegzéséből.

A lap által benyújtott közérdekű adatigénylés eredményei szerint idén május elsejéig összesen 43 millió forintot költöttek a kormányfő külföldi útjaira,

igaz, a járványhelyzet nyomán számuk így is jelentősen megcsappant, tavaly januárban és februárban például még 100 millió forint körül mozgott az erre a célra elköltött összeg.

A pandémia megjelenése óta lebonyolított 21 külföldi út alkalmával átlagosan napi 80 ezer forintért foglaltak szállást Orbán Viktornak és delegációja tagjainak. Nem tértek azonban ki az adatok arra, volt-e, s ha igen, mekkora volt a különbség a kormányfő és például a biztonsági személyzet szálláskategóriája között.

A miniszterelnök drágább utazásait egy tavaly márciusi kisinyovi út, egy augusztus 30. és szeptember 1. között lebonyolított bledi találkozó és egy tavaly júliusi brüsszeli út jelentette. A koszovói fővárosba csaknem 7,9 millió forintba került az út, Szlovéniába 7,3 millióért foglaltak szállást, míg az uniós székhelyre történő kiküldetésre 5,75 millió forintot költöttek.

A Magyar Hang a kormányfő utastársai felől is kifejezte érdeklődését, eszerint Havasi Bertalan sajtófőnök és a 3-8 főből álló biztonsági személyzet szinte mindig a miniszterelnökkel tart. Általában 10-15 fő utazik velük, de 20 főnél nagyobb létszámú delegáció is gyakorta előfordul. Ami a kormánytagokat illeti, legtöbbször Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közlekedik Orbán Viktor társaságában, de esetenként Gulyás Gergely, Varga Judit és Nagy István agrárminiszter is feltűnt az utaslistán. Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője csak egy tavaly márciusi belgrádi úton mutatkozott a kísérők között. Emellett tavaly március óta őt alkalommal kísérte el a miniszterelnököt valamelyik családtagja.

A lap összegzéséből az is kiderült, hogy 2019 januárja és 2021 május elseje között összesen 23 alkalommal, azaz majdnem havonta egyszer használta a miniszterelnök az Airbus A319-es és Dassault Falcon 7X típusú honvédségi repülőket, annak ellenére, hogy ezeket hivatalosan nem tekintik kormánygépnek. Ezeken kívül a külügy vásárolt repülőjegyeket.