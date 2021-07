Egert is elkapta az ítéletidő, záporoztak a borsónagyságú jégdarabok

A Dunántúl után elmosták a zivatarok a Tiszántúlt is, és Egert is kiadós felhőszakadás érte el – írja az Időkép. Hajdúböszörményben cseresznye nagyságú jég is esett az égből.

A beszámolók szerint Egerben borsónagyságú jégszemek hullottak.

Berettyóújfaluban a látótávolságot csökkentette szinte nullára a sűrű cseppekben zuhogó eső.