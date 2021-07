Mi a közös Karácsony Gergelyben és Áder Jánosban?

Áder János mindenkit arra buzdított a hétfői Kék bolygó podcastjában, hogy vásároljon másodkézből. A használt ruhát már Karácsony Gergely is „népszerűsítette”: május végén arról kérdezte Facebook-követőit, hogy főpolgármesterként viselhet-e turkálós inget.

A túlfogyasztás elkerüléséről, a szükségtelen ruhaneműk megvásárlásának mellőzéséről is beszélgetett a köztársasági elnök Mengyán Eszter újságíróval, szín- és stílustanácsadóval a Kék bolygó című podcastjának hétfőn közzétett adásában – számolt be az MTI.

Áder János szerint az egyik leginkább vízigényes és környezetszennyező iparág, a ruhaipar termékeinek túlfogyasztása elkerülhető úgy is, ha másodkézből vásárolunk, ha jó minőségű, tartós ruhadarabokat veszünk, amelyeket tovább használhatunk, de úgy is, ha a megunt ruházatot továbbadjuk, használhatatlanná válásuk esetén pedig megkeressük újrahasznosításuk lehetőségét. Az államfő a nyári leárazásokkal kapcsolatban is megfontolt vásárlásra kérte a hallgatókat.

Karácsony Gergely még május végén kérdezte közösségi oldalán a követőit, hogy vajon azt a virágmintás inget, amelyet a felesége turkált neki, hordhatja-e főpolgármesterként. Erről az Index olvasói is szavaztak, 2961-en helyeselték, 2022 szavazó pedig nem javasolta a turis ruhadarabot Karácsony Gergelynek.