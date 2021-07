Videó: így szállítsd a kutyádat, aki a KRESZ szerint csak egy rakomány

A veszprémi rendőrök ezúttal egy egyedülálló baleset-megelőzési videót készítettek, melyben azt mutatják meg, hogy hogyan lehet, illetve hogyan kell az előírásoknak megfelelően az ember legjobb barátját az autóban szállítani – tájékoztat róla a rendőrség portálja.





A kalaptartón gubbasztó eb nagyon aranyos tud lenni, akárcsak egy az autó hátsó ablakán a menetszelet élvező kutyus, ami gyakori kelléke a filmeknek is, ám ezek a szállítási módok veszélyt jelentenek az állatra és az autóban utazókra is. Vélhetően ez is motiválta az egyenruhásokat abban, hogy elkészítsék kis filmjüket, arról, hogy hogyan lehet házikedvenceinket szabályosan, biztonságosan szállítani úgy, hogy az az állatnak sem legyen kényelmetlen, ne érezze rosszul magát.

A magyarországi törvények szerint a kutya vagyontárgy, amikor pedig autókkal szállítjuk rakománynak minősül a KRESZ szerint. A rendőrök videójukban megmutatják, hogy utazás közben, hogyan kell őket rögzíteni a kocsiban, hogy se az állatok, se a többi utas ne sérüljön meg egy esetleges fékezésnél, balesetnél. Erre szolgálnak a speciális biztonsági övek, szállítókosarak vagy dobozok.