Így kebelezte be a zivatar a Dunakanyart

A prédikálószéki webkamerák remek pillanatképeket lőttek az észak felől érkező peremfelhős zivatarról – írja az Időkép.

A hétfő délutáni órákban nagyjából a Balassagyarmat-Székesfehérvár-Kaposvár vonalon egy jól fejlett összeáramlási zóna alakult ki, melyben egymást követték a záporos-zivataros csapadékgócok.

A konvergenciavonal északi részén, a Cserhátban és a Börzsönyben peremfelhős zivatar kelt életre, mely dél-délnyugat felé vonul, nyomában intenzív felhőszakadás volt tapasztalható. A zivatar egyenesen a főváros felé tartott

– számolt be az Időkép.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden az ország keleti felére adott ki elsőfokú figyelmeztetést, nyolc megyében várható zivatar. Felhőszakadás miatt három megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés.

Mint írják, reggel, délelőtt keleten (legjobb eséllyel a Tiszántúl északi részén) fordulhat elő a záporok mellett zivatar is, majd átmenetileg itt is megszűnhet a csapadék. Délutántól először az Északi-középhegységben (főként Heves megye és térségében), majd délkelet felé fejlődve az Észak-Alföldön, Tiszántúlon is várhatók elszórt zivatarok. Egy-egy hevesebb zivatarban

RÖVID IDŐ ALATT 20 MILLIMÉTER FELETTI CSAPADÉK, JÉGESŐ, ÓRÁNKÉNT 70–80 KILOMÉTER KÖRÜLI SZÉLROHAM IS VALÓSZÍNŰ.

Estétől kelet, délkelet felé áthelyeződve várhatóan elhagyják térségünket a zivatarok.

(Borítókép: Időkép / prédikálószéki webkamera)