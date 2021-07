Még három év, és vége, költözik az RTL Klub

Modern, belvárosi irodaházba költözik 2024-ben az RTL Magyarország, amely fő bázisként funkcionál majd az ország piacvezető médiavállalatának valamennyi dolgozója számára – írja a Media1. E szerint a WING és az RTL Services Kft. hosszú távú bérleti szerződést kötött az újjászülető Liget Center és a Liget Auditórium irodaház közel kilencezer négyzetméter alapterületű épületegyüttesére.

A vállalat hosszútávon hibrid munkavégzésre rendezkedik be, amelynek során a kollégák az irodában töltött munkanapok mellett otthonukból is dolgoznak. Ugyanakkor a a szórakoztató műsorok stúdiói más helyszínen lesznek, de a Reggeli című magazinműsort is innen sugározzák majd.

A Liget Center és a Liget Auditórium 1948 és 1950 között Perczel Károly, Perényi Imre, Preisich Gábor, Gádoros Lajos és Szrogh György tervei alapján épült, az átadás után pedig a Magyar Építőipari Munkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) székházaként szolgált, majd a rendszerváltást követően a Liget Center épületet Erick van Egeraat stúdiója tervezte át bérelhető irodaházzá. Az auditórium épülete az 1980-as évek óta kihasználatlanul állt, az állapota jelentősen leromlott, ezért is döntött az új tulajdonos-fejlesztő a WING a Liget Center átalakítása és az Auditórium épület teljesen új funkcióval ellátott életre keltése mellett.

Szrogh György 1999-ben halt meg, egyik legnagyobb projektje pedig, a MÉMOSZ székház a saját korában rendkívül korszerű és friss épület hatalmas vitákat váltott ki, ugyanis egy évvel az elkészülte után, 1951-ben történt meg a magyar építészet átállítása a szocialista realizmus irányvonalára. Ettől kezdve a MÉMOSZ székház az elkerülendő, negatív példák közé került – írja az Építészfórum.