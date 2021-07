Aki járt az elmúlt években a Citadellán, joggal érezhette méltatlanul lepusztultnak a környezetet. A jó hír az, hogy hamarosan nem kell szemlesütve sétálgatni a romok között, mert megújul a körlet.

A zöldfelület a másfélszeresére, 20.000 négyzetméterre nő.

Az erődfalon belül egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark lesz.

Tó és kávézó is épül.

Egy 35 méter magasan lobogó magyar zászlót is tépáz majd a szél.

Több helyen új átjárók nyílnak, így az erőd nyitottabb, szabadabb és természetközelibb lesz.

Új kilátóteraszokat alakítanak ki.

Az ágyútoronyban a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató kiállítás készül.

A hosszú évek óta elzárt és mára lepusztult erőd 2021 tavaszán megkezdett megújítása 2023-ig tart. Az építkezés előkészítése a terület állapotfelmérésével és átfogó régészeti kutatásával kezdődött. Előkerültek a föld alól római és török kori érmék, a 19. századi Csillagda alapjai és egy Európában is ritkaságnak számító első világháborús légvédelmi ágyútalp. A felújítást koordináló Nemzeti Hauszmann Program a minap egy látványos videóban mutatta be közösségi oldalán mindazt, ami most van és azt is, ami várható a Citadellán.