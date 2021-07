Félelmetes hőség jön, kiadták a harmadfokú figyelmeztetést

Hétfőn a déli tájakon másodfokú, keddtől nagy területen másod-, délkeleten harmadfokú figyelmeztetés lép érvénybe a hőség miatt – figyelmeztet az Időkép az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése alapján.

Ha eddig nem lett volna elég melege, most biztosan elégedett lesz, ugyanis megérkezik Magyarországra a hamisítatlan nyári kánikula. A következő napokban a maximum-hőmérsékletek nagy területen 35 fok fölött alakulnak, szerdától a délkeleti tájakon pedig akár

a 39 fokot is elérhetjük.

Korábban egyébként az Index is írt róla, hogy jövő héten akár negyven fokig is melegedhet a levegő hőmérséklete, a jövő heti időjárást ide kattintva találja. Arra is figyelmeztetnek egyébként, hogy az UV-sugárzás is nagyon erős lesz, a déli órákban akár extrém értéket is elérhet.

Arról is írnak, hogy a hőség a számítások szerint augusztus elejéig is kitarthat, legkorábban ekkor érkezhet egy kis lehűlés.