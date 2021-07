Bodrogi Gyula már februárban megkapta a koronavírus elleni mindkét oltását, így most biztonságban érezheti magát – írja a Metropol.

Én korábban is minden óvintézkedést betartottam, hogy védjem magamat és a családomat a koronavírus ellen, és most is így teszek, habár már nagyobb szabadságunk van, mint néhány hónappal ezelőtt