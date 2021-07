Óriási tüntetéssel várják szombaton Káslert a Hősök terén

Nemcsak egészségügyi dolgozók vesznek részt a szombati demonstráción, de a Hallgatói Szakszervezet és a pedagógusok is jelezték, hogy ott lesznek a Hősök terén július 31-én. A tüntetést a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) kezdeményezte, melyre reményeik szerint elmegy Kásler Miklós miniszter, illetve Jenei Zoltán, az Országos Kórházi Főigazgatóság elnöke is.

A döntéshozók nem hallgattak meg bennünket a tárgyalóasztalnál, ezért a Hősök teréről kell üzennünk a fizikai és lelki terheinkről és a felelősségteljes munkánk alulfinanszírozottságáról

– mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke az Indexnek. Kiemelte, időszerű felülvizsgálni a szakdolgozók helyzetét, ugyanis véleménye szerint a magyar egészségügy nem bírja el, hogy további dolgozók távozzanak a szakmából.

Balogh Zoltán elnök arról is beszélt, hogy a nagygyűlésnek indult kezdeményezésre először csak a szakma tagjait várták, azonban idővel egyre több szervezet jelezte részvételi szándékát, mint például a pedagógusok.

A szervezet legfrissebb tájékoztatása szerint több pedagógus szervezet is biztosította őket, hogy nemcsak egyetértenek a kezdeményezéssel, hanem személyesen is részt vesznek a szombati demonstráción. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) már a múlt héten csatlakozott a demonstrációhoz. Majd a Pedagógusok Szakszervezetével (PSZ) egyidőben a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma is jelezte részvételi szándékát. Ezzel együtt jelenleg hét országos érdekvédelmi tömörülés jelezte részvételét a megmozduláson, sőt a felszólalók között ott lesz Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara elnöke is.

Még az utolsó napokban is szolidaritásukat fejezik ki egyes országos szervezetek. A Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége (KSZSZ) szerdán levélben biztosította támogatásáról az egészségügyi szervezetet, amely kiemelte,

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény a szakmai szervezetek tiltakozása ellenére került elfogadásra.

Ugyanakkor arra még nem érkezett válasz, hogy Kásler Miklós emberi erőforrás miniszer tiszteletét teszi-e az eseményen, mint ahogyan a Cser Ágnes vezette Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetétől sem (MSZ EDDSZ) érkezett reakció a meghívásra. Pedig ez utóbbi az a szervezet, amelyet a kormány, a jelek szerint, tárgyalópartnernek tekint az egészségügyi szervezetek közül, hiszen amíg a tüntetést szervező MESZK-et még tárgyalóasztalnál sem hallgatta meg, addig július elején az EMMI stratégiai partnerségi megállapodást kötött a Cser Ágnes vezette EDDSZ-szel.

Cser akkor még úgy számolt be a megállapodásról, hogy már hosszú évek óta "igényes együttműködés" van az Emmi és az általa vezetett szakszervezet között, és azért küzdenek közösen, hogy az egészségügyben dolgozók élet- és munkakörülményei, jövedelme méltó legyen az általuk végzett feladathoz.

A MESZK azt követően jelentette be, hogy demonstrációt szervez, miután a szakszervezet majdnem 10 ezer résztvevővel felmérést készített. A válaszadók 17,2 százaléka azt állította, hogy egy éven belül tervezi elhagyni az egészségügyet, ha érdemi változások nem történnek rövid időn belül.

A szervezők kiemelték, a szombaton 10 órakor kezdődő demonstráció politikamentes rendezvény.

(Borítókép: Kásler Miklós. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)