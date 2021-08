Még ma is sokan kiabálják Győrfi Pálnak, hogy maradjon otthon

„Maradj otthon! bácsivá” vált Győrfi Pál a járvány alatt, hiszen mindenkit erre kért. Sokan még ma is ezt kiabálják utána az utcán – erről is beszélt az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Borsnak adott interjúban. Hozzátette, olyan érzés ez számára, mintha valamiféle mesefigura lenne, ugyanis a gyerekek körében is nagyon népszerű lett, azonnal fel szokták ismerni.

Győrfi Pál azonban azt is elárulta, intelmei ellenére ő nem tudott otthon maradni, és félt is, nehogy hazavigye a koronavírust. Ez az időszak a családjának is nagyon nehéz volt, feleségének három általános iskolás gyerekük online oktatását is felügyelnie kellett. A szóvivő esetenként komoly szorongással feküdt le aludni, ha úgy érezte, elkaphatta a betegséget. Feleségével azonban mély és harmonikus a viszonya, így ez segített számára átvészelni a helyzetet.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról is beszélt, hogy tetszettek neki a bezártság alatt róla készült mémek. Mint azt megállapította, egyik sem volt gonoszkodó közülük.

A legkreatívabbnak azt találtam, amikor nagyon öreg Győrfi Pált csináltak belőlem és az volt a kép mellé írva: 2037, még egy kicsit tartsanak ki! Nem sértődtem meg, sőt, többet meg is osztottam a saját közösségi oldalaimon, elvégre nehéz pillanatokban a humor gyógyszerként működhet

– fogalmazott.

A szóvivő természetesen a járvány közelgő negyedik hullámáról is szót ejtett. Ezzel kapcsolatban a belföldi vakációzást preferálta, továbbá azért drukkol, hogy az oltás fontosságát minél többen megértsék.

Ádám fiam ősszel lesz 12 éves, neki már lesz lehetősége, hogy megkapja a vakcinát, de a kicsikért még aggódom

– tette hozzá a négygyermekes családapa.