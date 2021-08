Negyvenmilliárdból fejlesztik a Fóti Filmstúdiót

Heteken belül megkezdődnek négy új műterem építési munkálatai a Fóti Filmstúdióban – tájékoztatta hétfőn a Nemzeti Filmintézet (NFI) az MTI-t.

Ez alapján a minden idők legnagyobb állami forrásból megvalósuló stúdiófejlesztésében a Fóti Filmstúdió gyártó bázisa kapacitása csaknem ötszeresére bővül, a fejlesztés előkészítési munkái másfél éve tartanak.

Az NFI közlése szerint a stúdiókompluxum fejlesztésében épülő négy új filmstúdió további 10 ezer négyzetméter hasznos alapterülettel növelik a jelenlegi stúdiókapacitást, így összesen 12 ezer 670 négyzetméter állhat majd a produkciók rendelkezésére, négy műteremből 2-2 pedig összenyitható, ezáltal nagy volumenű produkciók igényeit akár párhuzamosan is ki tudja szolgálni.

Reprezentatív fogadóépület is épül 40 férőhelyes vetítővel, valamint irodaépülettel, éttermi épületekkel, és raktárkapacitással is bővül a telephely. Sor kerül a meglévő épületek energetikai rendszere, a belső út- és közműhálózat felújítására és fejlesztésére is.

Mint írják, az átfogó munkálatoknak köszönhetően a fóti stúdiókomplexum nemzetközi és hazai viszonylatban is meghatározó eleme lesz a filmgyártásnak és üzemeltetési költségei gazdaságosabbá válnak. A kivitelezési munkálatok több szakaszban valósulnak meg, a teljes fejlesztés tervezett befejezése 2023 vége.

A magyar mozgóképipar közel 20 ezer szakembernek ad munkát és jelentős gazdasági tényezőként komoly hasznot hoz az országnak

– hívja fel a figyelmet az NFI tájékoztatójában Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, az NFI elnöke. Mint mondta, a streaming tartalom térhódításával a filmgyártási költések az elmúlt években folyamatosan növekedtek, és 2017 óta meghaladják az évi 100 milliárd forintot.

„A hazai filmipar kapacitásának bővítése versenyelőnyt biztosít a nemzetközi piaci környezetben, és elősegíti az állami támogatással készülő magyar produkciók kiszolgálását is, így a Filmintézet közfeladatú tevékenységének ellátását is új perspektívába helyezi” – összegezte Káel Csaba.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján a beruházásra vállalható kötelezettség 2024-ig legfeljebb 41,7 milliárd forint.