Ön is készíthet nemzeti konzultációs plakátot, ha éppen unatkozik a munkahelyén

Ha mindig is irigy volt a magyar kormány már jól ismert, kék színű, nemzeti konzultációs plakátjaira, eljött az ideje, hogy végre ön is kiélhesse magát. A Telex szúrta ki, hogy létezik egy plakátgenerátor, amivel bárki készíthet neki tetsző konzultációs plakátot, aminek a használatához egyébként nem is kell agysebésznek lenni.

A Kreatív Konzultáció nevű oldalon pillanatok alatt készítheti el művét, hogy akár meg is ossza ismerőseivel valamely közösségi oldalon, és konzultálhasson azokkal, akiknek a véleménye érdekli. Ahhoz, hogy létrehozza saját plakátját, elég egy emojit választani, majd kitölteni az alsó, és a felső szöveg helyét.

Ezek után pedig nem marad más hátra, mint hogy letöltse a saját konzultációs plakátját.