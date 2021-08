Rusvai Miklós: Most kell még oltatni, amikor béke van

Fontos lenne, hogy minél többen beoltassák magukat most, amikor még béke van, és nem gyorsult be a koronavírus-járvány negyedik hulláma – mondta Rusvai Miklós állatorvos, virológus az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

A szakember szerint sokféle oka lehet annak, hogy a veszélyeztetettek közt is vannak, akik nem oltatták még be magukat. Vannak, akiknek egészségi állapotuk miatt nem adható be, mások információhiányból vagy fals információkból adódóan nem adatták be az oltást, de olyanok is vannak, akik nem tudtak regisztrálni.

Elmondta, hogy az oltás után az ellenanyagszint körülbelül két-három hét alatt éri el a csúcsát, majd lassan csökkenni kezd. Felhívta a figyelmet arra, hogy a védettség mértékét a genetika és az életkor is befolyásolhatja, a korral arányosan az immunrendszer teljesítőképessége is csökken – tette hozzá.

Rusvai Miklós szerint a következő tíz napban nem valószínű még, hogy begyorsul a járvány, a száraz meleg időt, mint általában a légzőszervi vírusok, a koronavírus sem kedveli. Ám a külföldről hazatérők által behozott vírusok, a tömegrendezvények és az iskolakezdés miatt szeptembertől ismét emelkedés várható a fertőzöttségi adatokban – tette hozzá.

Abban reménykedik, hogy az oltások miatt idén ősszel nem lesz annyi súlyos beteg, mint tavaly vagy tavasszal.