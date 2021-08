Harmincöt új fertőzöttet találtak egy nap alatt

Harmincöt új koronavírus-fertőzöttet igazoltak hétfőről keddre virradóra, ezzel a járvány kezdete óta összesen 810 046 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a hivatalos tájékoztató portál. Koronavírus-fertőzésben az adatok szerint senki nem halt meg, így az elhunytak száma változatlanul 30 037 fő. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 759 033 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 20 976 főre csökkent.

Jelenleg 87 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 654 096 fő, közülük 5 494 110-en már a második oltásukat is megkapták.

A kormányzati tájékoztató oldalon kiemelték, hogy a delta vírusmutáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, ezért arra kérnek, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. A még be nem oltott időseket különösen kérik, hogy vegyék fel az oltást.

Eddig 64 ezren foglaltak időpontot harmadik oltásra és 52 ezren már fel is vették azt.