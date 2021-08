Apa lesz Fekete-Győr András

Boldog vagyok, hogy megoszthatom veletek is a hírt: hamarosan apa leszek, kisfiunk születik – írja Fekete-Győr András Facebook-bejegyzésében. A Momentum elnöke a posztban beszámol arról is, hogy párjával, Ágival pár éve ismerkedtek meg a pártnak köszönhetően, és kiderült, hogy bennük sokkal több is van, mint egy egyszerű munkakapcsolat.

Arról is ír, hogy a születendő gyermek egy újabb indok, amiért megéri minden perc, amit a hivatásával tölt.

„Tudom, hogy egy olyan világba fog születni, amely korántsem tökéletes, éppen ezért nagy a felelősségünk abban, hogy milyen példát mutatunk neki, és hogy milyen jövőt formálunk számára. Úgy érzem, hogy ezzel az új életszakasszal sokat változik majd az, ahogy a világra vagy akár a politikusi szerepemre tekintek″ – fogalmazott a Momentum elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Fekete-Győr András.