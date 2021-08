Puskaporos a levegő Zuglóban: nem kért bocsánatot Hadházy Ákos, ezért Horváth Csaba feljelentette

Bocsánatkérés helyett, kevélykedés és újabb hazugság volt Hadházy Ákos egykori fideszes képviselő válasza, ezért Zugló Önkormányzata megtette a feljelentést jó hírnév megsértéséért, rágalmazásért – derül ki a Horváth Csaba MSZP-s polgármester vezette zuglói önkormányzat Indexnek is elküldött közleményéből, amely felszólítja a függtelen parlamenti képviselőt, hogy ne bújjon a „Fideszre jellemző módon″ mentelmi joga mögé.

Ha olyan bátor és biztos magában, kérje mentelmi jogának felfüggesztését és ne akadályozza az eljárást

– írják, és hozzátették azt is, hogy szerették volna békésen rendezni az ügyet, de Hadházy Ákos nem áll le, és úgy látják, tovább folytatja az önkormányzat lejáratását azután is, hogy tényszerűen cáfolták valamennyi állítását. „És most is óriásit csúsztat, ugyanis nem azért jelentjük fel, mert azt javasolta, hogy ne adjuk el az említett telket a korábban becsültnél alacsonyabban Tiborczéknak” – hangzik a közlemény.

Erre aztán Hadházy Ákos is reagált az ügyben, ő azt írja, hogy rágalmazási ügyben a parlament soha nem adja ki a képviselők mentelmi jogát, ezért az elkövetőknek azt szokta javasolni, hogy ha tényleg szeretnének elégtételt venni, akkor polgári pert indítsanak ellene, ott ugyanis nem véd a mentelmi jog.

Korábban az Index is beszámolt róla, hogy Hadházy közösségi oldalán arról írt, hogy a XIV. kerületi önkormányzat „stikában, a nyilvánosságot kerülve” hirdette meg eladásra az Egressy út 102-104., 106., valamint az Angol utca 28. címen található ingatlant, majd ezeket a helyhatóság gazdasági bizottsága Tiborcz István egykori eliosos üzlettársa, Erdei Bálint cégének, az Angolkert Lakópark Kft.-nek passzolta volna el.

Hadházy Ákos Zuglóban indul az ellenzéki előválasztáson. Fő riválisa az MSZP-s parlamenti képviselő, Tóth Csaba lesz.