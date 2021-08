Kiadták a figyelmeztetést, még ma jöhet villámlás, orkán és jégeső is

Érkezik a hidegfront, ezért jórészt erősen felhős vagy borult lesz az ég a nap hátralevő részében is – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Megjegyzik, kivételt ez alól csak a keleti, délkeleti tájak képeznek, de délutántól ott is megnövekszik a felhőzet. A csapadékzóna egyre inkább kelet felé mozog, többfelé lehet eső, zápor, az Alföldön zivatar is kialakulhat.

Olyannyira valószínű mindez, hogy a meteorológiai szolgálat ki is adta a figyelmeztetéseket, ez alapján zivatar várható Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék kivételével az ország egész területén.

Forrás: met.hu

Eső miatt is figyelmeztetnek három megyében, így Komárom-Esztergomban, Veszprém és Zala megyékben.

Forrás: met.hu

Estére az Észak-Dunántúlon kitisztul az ég. Éjjel eső, zápor főleg a Dél-Dunántúlon és a keleti, északkeleti megyékben lehet, hajnalra az ország délkeleti felére korlátozódik a csapadék. Kedd délelőtt front felhőzete és csapadékrendszere a Tiszántúlt is elhagyja, kiderül az ég, majd a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből több helyen alakul ki napközben eső, záporeső, az északkeleti, északnyugati megyékben helyenként zivatar is előfordulhat.

Az északnyugati szél ma és holnap is nagy területen megélénkül, megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10, 18 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 27 fok között alakul.