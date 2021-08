Nemrég az Index is megírta, hogy a halak után már a madarak is pusztulnak a Velencei-tónál, amelynek a megmentéséhez hozzávetőlegesen negyvenmilliárd forintra lenne szükség, de az Orbán-kormány ezt most éppen nem tudja biztosítani.

A DK-s Vadai Ágnes ezután tett fel egy írásbeli kérdést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek, azt firtatva, hogy ha a fóti filmstúdióra a kabinet elő tud teremteni 42 milliárd forintot, a Velencei-tóra miért nincs pénz. A tárcavezető megbízásából a kérdésre Orbán Balázs válaszolt, azt állítva, hogy

A Velencei-tó közös ügyünk, amelynek fejlesztésére, a vízminőség fenntartható javítására, a part menti területek természetközeli állapotának magasabb színvonalú megőrzésére és környezettudatos megújítására a kormány eddig is már 14 milliárd forintot biztosított.

Az államtitkár felhívta a figyelmet, hogy a Velencei-tó vízrendszere természeti okok miatt időről-időre vízhiányos terület, amely főként a csapadék és a párolgás évi alakulására, azok arányára vezethető vissza. A vízgyűjtő alapvetően száraz jellegét a klimatikus viszonyok mellett a terület geológiai tulajdonságai is meghatározzák, amelyek az egyébként is sekély tavat kiemelten érzékennyé teszik a száraz vízháztartási helyzetekkel szemben.

Az államtitkár közlése szerint a kormány

kész támogatni egy olyan átfogó és komplex megközelítésű vízügyi intézkedési tervet, amely figyelemmel van az ivóvíz biztosítási, árvízvédelmi és az öntözési szempontokra is. ennek a tervnek az előkészítése több szakmai szervezet és szakértő bevonásával már folyamatban van.

Korábban Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos volt az, aki elárulta, hogy negyvenmilliárd forintra lenne szükség a Velencei-tó megmentéséhez, a kormány a pénzt azonban most inkább a gazdaság újraindítására fordítja, ezért a beruházást halasztják.