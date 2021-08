A kétfarkúak nem szállnának be egy ellenzéki kormányba, csak kívülről támogatnák

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) úgy számol, hogy legalább 71 választókerületben sikerül összegyűjtenie a jelöltállításhoz szükséges kopogtatócédulákat. Most a vidéki aktivistahálózat, vagy ahogy ők fogalmaznak, a passzivistahálózat felállításán dolgoznak – derül ki a Jelen hetilap most megjelenő számából.

A legfőbb kérdés az, sikerül-e a kétfarkúaknak elfogadtatniuk a közvéleménnyel, hogy a párt indulása nem rongálja az ellenzék esélyeit. A pártelnök, Kovács Gergely úgy véli, hogy nem, hiszen ők eddig is listán voltak erősek, most is lehet listán rájuk, egyéniben pedig az „összellenzéki” jelöltre szavazni.

Ami a listát illeti, mielőtt bezárult volna az ehhez vezető kaput, sokan úgy vélték, hogy közös lista helyett a Fidesz ellen két listán is indulhat az ellenzék, amelyből az egyik például a DK-t és az MSZP-t, a másik pedig a tőlük inkább jobbra álló pártokat fogta volna össze. Ez az állapot azonban most is fennáll, hiszen a MKKP pont azt a lehetőséget teremti meg, hogy azok az elkötelezett baloldali liberálisok, akik nincsenek elragadtatva az összefogástól a Jobbikkal, rájuk adhassák a voksukat, miként azoknak is menedéket jelentenek, akik kiábrándultak a Fideszből, de soha nem lennének hajlandóak a mostani ellenzék jelöltjeire szavazni. Ennek abban az esetben lehet különös jelentősége, ha a párt az ilyen megfontolásból leadott szavazatokkal átugorja az ötszázalékos bejutási küszöböt, s parlamenti erővé válik.

Kovács Gergely pártelnök arról is beszélt, hogy koalícióra nem mennének egy esetleges ellenzéki kormánnyal, de

kívülről támogatnának egy esetleges kisebbségi kabinetet.

Parlamentbe kerülés esetén Kovács Gergely is ezt tartja a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Így a pártra adott szavazat nem kidobott voks, az is az Orbán-rendszer lebontását szolgálja.

Azt viszont, hogy a kétfarkúaknak van-e valódi esélyük, nehéz megmondani, mert míg a Medián például kitartóan a parlamenti küszöb fölé, addig a Závecz Research bőven az alatt méri őket.