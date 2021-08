Maszk, lázmérés, vészforgatókönyv – így készülnek a magyar egyetemek

Az egyetemek többségén ezekben a napokban kezdődött a beiratkozás, de a koronavírus-járvány miatt a felsőoktatásban is szigorú szabályokkal vágnak neki a tanévnek – tájékoztat az Eduline. A maszkviselés és a lázmérés szabályrendszerén kívül vészforgatókönyvek is készülnek az őszi szemeszterre. Körkép.

A Budapesti Corvinus Egyetem alapvetően jelenléti oktatásra készül, a tervek szerint a gyakorlatokat, szemináriumokat a hagyományos formában tartják majd meg, viszont a magyar nyelvű képzéseken a százötven, az angol vagy német nyelvűeken a hatvan főnél nagyobb előadásokat kizárólag online lehet megtartani. Az egyetem épületeiben jelenleg nem kötelező a maszkviselés és a testhőmérséklet-mérés.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az elmúlt időszakban bevált online és hibrid megoldásokat átemeli a normál működési rendbe. Ez azt jelenti, hogy egyes órákat vagy képzéseket a járványhelyzettől függetlenül is online hirdetnek meg. Az ELTE ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az első félévtől az oltási védettség hiánya önmagában nem jogosítja fel a hallgatókat a távolléti oktatási lehetőséget biztosító kivételes tanulmányi rendre, a dolgozókat pedig az otthoni munkavégzésre.

A Budapesti Gazdasági Egyetemen már az ötven fő feletti előadásokat is online tartják, minden más foglalkozás személyesen zajlik majd, és nem lesz kötelező maszkviselés, sem testhőmérséklet-mérés.

A Semmelweis Egyetem sajátossága, hogy Budapest több kerületében, számos épületben történik az oktatás, illetve a betegellátás. Az egyetem munkatársai és hallgatói körében közel százszázalékos az átoltottság, ezért jelenléti oktatással készülnek a tanévre. Mivel az érvényben lévő rendelkezések értelmében az egészségügyi intézményekben kötelező a maszkviselés, így a klinikai gyakorlati órákon az orvosoknak és a hallgatóknak is maszkot kell viselniük, az előadásokon azonban nem. Az orvos- és egészségtudományi képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás nélkül, ezért a klinikai gyakorlati órákat már az előző félévben is személyes jelenléttel rendezték meg, illetve az elméleti előadások is személyes jelenléttel valósulnak meg szeptembertől, ugyanakkor ezeket az oktatók Zoomon keresztül rögzítik, így az egyetemi e-learningfelületen keresztül később is visszanézhetők.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem is újabb járványügyi szabályok bevezetésével készül az első félévre. A beiratkozáson – amely több karon tömeggel jár majd – kötelező lesz a maszkviselés. Az egyetemen lesz lázmérés, fertőtlenítés, szellőztetés.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen is jelenléti oktatási rendben kezdődik a félév, a kurzusokat ennek megfelelően kell meghirdetni, de egyes esetekben az órákat vagy vizsgákat – például az elsőéves hallgatók ismeretfelmérését – online is meg lehet majd tartani. Arra azonban nem tér ki az egyetemi tájékoztató, hogy lesz-e létszámkorlát az előadásokon, illetve kötelező lesz-e a maszkviselés.

A Károli Gáspár Református Egyetemen kerülni kell a zsúfoltságot, és kötelező lesz az orrot és szájat takaró maszk használata, amit csak az étkezőkben lehet levenni. Vagyis nemcsak az oktatásban, hanem az ügyintézés idején is maszkot kell viselni. Csak az előadó és a hozzászóló mentesül a maszkviselés alól, de ők is csak akkor, ha éppen beszélnek, és legalább 1,5 méter távolságot tartanak a többiektől. A gyakorlatok előtt pedig kötelező a szappanos kézmosás vagy az alkoholos kézfertőtlenítés.

A Pécsi Tudományegyetem is jelenléti oktatásra készül őszi félévében, miközben felkészültek a hibrid vagy online oktatásra is. A kormányzati járványügyi előírásoknál és javaslatoknál szigorúbb intézkedéseket nem szeretnének bevezetni, de a meglévő korlátozások betartására külön figyelmet fordítanak majd.

A Szegedi Tudományegyetem is személyes oktatásra készül, de három különböző modellt is felállítottak a félévkezdéshez, amelyek a járványügyi helyzet három szintjéhez igazodnak: ha kell, hibrid, ha kell, online oktatásra állnak át.

A Miskolci Egyetemen jelenléti oktatással indítják az őszi szemesztert, de felkészültek arra is, hogy ha kell, azonnal át tudjanak állni online oktatásra. A maszkhasználat egyelőre nem kötelező, de ha szükséges – különösen a zárt légtérben tartott foglalkozásokon –, új szabályokat hoznak.

Külföldi kitekintés

Az egyetemek világszerte változatos forgatókönyvvel készülnek a tanévkezdésre.

Németországban felemásan indul az őszi szemeszter. A kis létszámú órákat személyesen, maszkhasználattal és távolságtartással szervezik meg, a nagyobb előadásokat viszont digitálisan tartják. Ha romlik a járványhelyzet, teljesen online oktatásra állnak át.

felemásan indul az őszi szemeszter. A kis létszámú órákat személyesen, maszkhasználattal és távolságtartással szervezik meg, a nagyobb előadásokat viszont digitálisan tartják. Ha romlik a járványhelyzet, teljesen online oktatásra állnak át. Olaszországban 12 éves kor felett csak zöld igazolvánnyal lehet az oktatási intézmények területére lépni. Az okmányt azok kaphatják meg, akiket beoltottak, átestek a betegségen vagy negatív teszttel rendelkeznek. Szigorú büntetés vár viszont azokra, akik nem tesznek eleget a szabályoknak: öt nap hiányzás után az oktatókat felfüggeszthetik.

12 éves kor felett csak zöld igazolvánnyal lehet az oktatási intézmények területére lépni. Az okmányt azok kaphatják meg, akiket beoltottak, átestek a betegségen vagy negatív teszttel rendelkeznek. Szigorú büntetés vár viszont azokra, akik nem tesznek eleget a szabályoknak: öt nap hiányzás után az oktatókat felfüggeszthetik. Angliában megszűnt ugyan a kötelező maszkviselés az oktatási intézményekben, de a szakértők úgy vélik, hogy zárt terekben és nagy tömegben érdemes hordani. A szigetországban az őszi félév kezdetekor tesztelni fogják a hallgatókat.

(Borítókép: Résztvevők a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának – PTE ÁJK – tanévnyitó tanácsülésén Pécsett, 2020. szeptember 7-én. Fotó: Sóki Tamás / MTI)