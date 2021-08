Orbán cserkésznek nevezte magát, Ujhelyi azonnal ráugrott

A miniszterelnöki Facebook-oldalon szombat délelőtt jelent meg egy fénykép, amelynek a tanúsága szerint Orbán Viktor valahol – minden valószínűség szerint Olaszországban – segített felvinni egy babakocsit benne egy alvó kislánnyal.

A fényképet a miniszterelnök egy rövid megjegyzéssel kommentálta, miszerint

a cserkész ahol tud, segít,

az MSZP-s Ujhelyi István nem hagyta szó nélkül, mindössze 48 perccel a megjelenése után írt egy hozzászólást. Ez úgy hangzik, hogy

egy cserkész nem tolja ki a nemzet vagyonát rokonoknak és haveroknak.

Ujhelyi István hozzászólása alatt aztán menetrend szerint el is indult a kis kommentháború, amely még most is tart, az EP-képviselőnek a legtöbben azt vetik a szemére, hogy az ő párttársai is hasonlóan tették. Orbán Viktor posztja eddig összesen 2,4 ezer, egyedül Ujhelyi István hozzászólása 468 kommentnél jár.