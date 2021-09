Csak védettségi igazolvánnyal lehet beköltözni a kollégiumokba

Több egyetemi kollégiumba csak védettségi igazolvány birtokában lehet majd beköltözni, így azok a hallgatók, akik nem oltatták be magukat a koronavírus ellen, ezekbe nem kaptak férőhelyet – értesült az Eduline.

Az egyes kollégiumokra vonatkozó szabályokról az illetékes egyetemek döntenek, ugyanakkor az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ajánlásában a következő szerepel:

A különböző lehetséges szabályozásokról pedig Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke az Spirit FM-nek korábban úgy nyilatkozott:

Valószínűleg lesz példa arra, hogy bizonyos egyetemek egyes kollégiumaiba csak oltási igazolvánnyal rendelkezőket engednek be, de olyan is lehet, hogy az oltás hiánya nem kizáró ok, de pluszpontot jelent a jelentkezésnél, ha valakinek megvan mind a két oltása.