Gyurcsány Ferenc elkapta a koronavírust

Bár a gyorstesztje negatív lett, a második koronavírustesztje már pozitív eredményt mutatott Gyurcsány Ferencnek. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke Facebook-oldalán üzent követőinek: enyhe tünetei vannak, lemondta a közelgő eseményeket, és folyamatosan tesztelik Dobrev Klárát is.

Igaz, úgy is meg lehet fertőződni, ha be vagytok oltva, ahogy az is igaz, hogy a súlyos tünetektől viszont megvéd az oltás, nekem is csak hőemelkedésem és kis fejfájásom van. Természetesen teszteltük Klárit is, a biztonság kedvéért a legmegbízhatóbb PCR-teszttel, neki szerencsére negatív lett, talán amiatt is, hogy ő nemcsak be lett oltva, hanem korábban át is esett a betegségen