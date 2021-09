Mutatjuk, hogy nem fog tudni közlekedni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus miatt

Pénteken éjféltől lezárták a járműforgalom elől a Kossuth Lajos teret és környékét az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hétvégi rendezvényei miatt. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint a lezárások miatt számos járat közlekedik majd módosított útvonalon a hétvégén – adta hírül az MTI.

Szeptember 10-én, pénteken 22:00-tól lezárják a közúti forgalom elől az Andrássy utat az Oktogon és a Dózsa György út között, valamint a Dózsa György utat az Ajtósi Dürer sor és a Podmaniczky utca között.

A 105-ös és a 178-as buszok az Andrássy út helyett a Podmaniczky utcán és a Bajcsy-Zsilinszky úton járnak. A 979-es éjszakai járat a Nagymező utca és az 56-osok tere között a 70-es és a 74-es trolibusz útvonalán közlekedik.

A police.hu arról is ír, hogy péntek este 6-tól hétfő reggel 8-ig teljesen lezárják az Andrássy utat a Hősök tere és az Oktogon között.

a lezárás szombat este 8-tól egészen hétfő reggelig egészen a bajcsy-zsilinszky útig tart majd.

A Hősök tere és Oktogon között az Andrássy utat keresztező utcákat is lezárják majd. A kongresszus miatt az V.kerület több utcájában is lezárások lesznek. A rendőrség térképen is szemlélteti, hogy mely szakaszon érintettek a lezárások miatt:





Péntek délután 3-tól este 9-ig delegáció érkezése miatt a Külügyminisztérium környékén is tilos megállni.