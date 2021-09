Márki-Zay Péternek tetszik a Fidesz családi adópolitikája

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és miniszterelnök-jelöltje nem szeretne az ellenzékkel az adópolitikán vitatkozni, Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy meghagyná a családi adókedvezményt egy kormányváltás esetén is, mert ez a Fidesz nagyon népszerű intézkedése volt.

Márki-Zay Péter szerint szégyen, hogy Magyarországon az oktatásra fordított összeg a GDP-hez mérten milyen alacsony. Hódmezővásárhely polgármestere felidézte, hogy az általa vezetett városban tavaly a kormányzati elvonások és a Covid ellenére sikerült megszüntetni az ország legmagasabb építményadóját, miközben visszafizettek 5 és fél milliárdnyi tartozást.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és miniszterelnök-jelöltje az Arénában azt mondta, hogy semmi kifogása nem lenne egy többkulcsos progresszív jövedelemadó ellen, hiszen az első Orbán-kormány alatt is ilyen volt az adórendszer, de Kanadában és az Egyesült Államokban - ahol korábban élt - is ilyen adórendszer működik. A magát jobboldaliként meghatározó, ellenzéki politikus hozzátette:

fizetett hirdetésekben hirdeti a Fidesz, hogy bazi nagy adóemelésre készül az ellenzék. Tehát nekünk most egyszerűen nem szabad adóemelésről beszélni, sem csinálni sem. Tehát egyáltalán, négy évet mindenki bírjon ki, a Fidesznek nagyon népszerű volt a munkát terhelő adók és járulékok a csökkentése, az alacsony szja. Ezen nem szabad változtatni. Tehát tessék igenis elfogadni, megtartani.

Márki-Zay Péter hozzátette: az áfát azért nem csökkentené, mert az állam bevételeit nem szeretné csorbítani. Szerinte a kereskedők és a gyártók „gyorsan lenyelnék” azt az összeget, amellyel a lakosság terhein könnyítene a politika.

Most négy évig ne az adókról vitatkozzunk, az akadályozná a Fidesz leváltását. Most mindenki fogadja el, hogy egy ilyen adórendszerünk van, ez ne legyen vita tárgya, majd négy év múlva, amikor már egy demokratikus négyéves kormányzás után lehet valódi vitatémává tenni az adózást, majd akkor én sem leszek ellene annak, hogy finomítsunk ezeken az adókon.

Márki-Zay Péter nem nyúlna a családi adókedvezményekhez sem.

Én azt gondolom, hogy ez megint egy nagyon népszerű intézkedése volt a Fidesznek. Hál’ istennek az ellenzék sem kampányol azzal, hogy hozzányúlna ezekhez a kedvezményekhez, csak a Fidesz riogat ezzel, de én azt javaslom az ellenzéknek, hogy kollektíven deklaráljuk, hogy nem fogunk hozzányúlni ezekhez, marad. Amit szeretnek a Fideszben, az marad, viszont fölszabadítjuk a gazdaságot, megreformáljuk az oktatást, rendbe rakjuk az egészségügyet, és kitesszük azokat a bűnöző migránsokat, akiket a Fidesz betelepített.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke és miniszterelnök-jelöltje gazdasági programjáról szólva egyebek mellett szólt arról is, hogy az Ubert is visszahozná Magyarországra, mert „az egy olyan alkalmazás, amivel még a taxisofőrök is másfél-, kétszer annyit kereshetnének”.



(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Huszti István / Index)