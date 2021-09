Jövő héten nem beszökik az ősz, hanem ránk rúgja az ajtót nesztelen

Meglehetősen hűvös hajnalokra és 20 fokot se elérő hőmérsékleti csúcsokra számíthatunk a jövő héten. Vasárnap – derül ki az Időkép előrejelzéséből – még kitartanak a napos időszakok, de északkeleten, valamint nyugaton, délnyugaton lehet több felhő az égen, elszórtan átmenetileg kisebb eső, egy-egy zápor előfordulhat. Több helyen élénk lesz az északi-északnyugati szél. Hajnalban 6-13, délután északkeleten 15-17, máshol 18-25 fok várható.

Hétfőn már felhős lesz az ég, a Dunántúlon és az Alföld déli részén több helyen is eső, zápor eshet a kora esti órákig. az északi-északkeleti szél helyenként élénk lökésekkel fog fújni, hajnalban 5-13, délután 14-19 fokra számíthatunk.

Kedden napos-gomolyfelhős idő jön, számottevő csapadék nem valószínű. Az északias szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hűvös hajnalt követően délután 15-20 fokra van kilátás.

Szerdán több, csütörtökön kevesebb felhő lesz felettünk, csapadék nem várható. Keleten az északias, csütörtökön északnyugaton a délies szél lehet élénk. A hajnalok meglehetősen hűvösek lesznek. Szerdán 15-20, csütörtökön 17-22 fok között alakulhatnak a maximumok.

Az Országos Meteorológiai szolgálat vasárnap éjfélig egyelőre semmilyen figyelmeztetést nem adott ki, de ami az orvosmeteorológiát illeti, azt írja, hogy az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Fejfájás és migrén jelentkezhet, a reakcióidő csökkenhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelmet kérnek. Jelentkezhet kitartó bágyadtság, álmosságérzet is, A szervezet görcsérzékenysége hidegfront érkezésekor erősödik, emiatt az epe-, vese-, gyomor- és bélgörcsök száma nőhet a. Ugyancsak a görcskészséggel függ össze, hogy egyes esetekben a szülések korábban indulnak meg.

A fokozottabb véralvadási hajlam miatt nagyobb az esélye trombózisnak is – folytatja az Országos Meteorológiai Szolgálat –, a vércukorszint alacsonyabbá válhat. A test szöveteinek pH-ja enyhén lúgos irányba tolódik el, ezért vizenyősebbé, ödémásabbá válik a szervezet. Ez az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok fokozódását is eredményezi. A hangulatunkban bekövetkező változások is a front számlájára írhatók, hidegfrontnál ugyanis introvertáltabbá válhatunk. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál, számítani lehet asztmatikus rohamok fellépésére. Halmozottabban észlelhetők az allergiás betegségek, illetve tünetek is.

