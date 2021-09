Itt a vége, 99 év után feloldották a tangótilalmat Pécsett

Kilencvenkilenc év után nemrég eltörölték a tangótilalmat Pécsett – írja a Szabad Pécs. A városban még 1922 márciusában, a farsangi szezon után vezetett be tilalmat a rendőrségkapitányság a tangó, a shimmy, a one-step, a two-step és a foxtrott nevű táncokkal szemben, és ezt azóta elfelejtették feloldani.

Akkor még azzal indokolták a döntést, hogy ezek a táncok „sértik az ízlést, a közerkölcsöt, mert az erotikát szolgálják, és nem a szórakozást”. Most Horváth Tamás, az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke terjesztette be az arra vonatkozó javaslatot, hogy töröljék el ezt a tilalmat. Indoklásában azt írta, hogy a város népszerűsíteni kívánja a tangót, és a tánc is gazdagítja a helyi kulturális palettát, ráadásul szimbolikusan is szeretnék leszögezni, hogy a városban bárki korlátozások nélkül tangózhat.

A tilalom eltörlését a képviselők egyhangúlag jóváhagyták.

Csütörtökön egyébként már Tangó Ünnepet tartanak a városban a XV. Nemzetközi Tánctalálkozó keretében, vagyis elég időszerű volt a tilalom feloldása.