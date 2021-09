Gyalázkodó megjegyzésekkel illette az Átlátszó újságíróját Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és Magyari László, a Magyar Közút Zrt. Pest megyei igazgatója, jóllehet, nem közvetlenül tervezték nekiszegezni, csak éppen bekapcsolva maradt a mikrofonjuk, így az egész hallgatóság értesülhetett a közgyűlési elnök nem éppen hízelgő véleményéről.

Szeptember 16-án lakossági fórumot tartottak Gödön, ahol egy ötszáz méteres útszakasz felújításával kapcsolatban hallgatták meg a helyi lakosok véleményét, amire mintegy nyolcszázmillió forintot szánnak. A fórumon szóba került a Samsung-gyár terjeszkedése is.

A Pest Megyei Közgyűlés elnöke, a kormánypárti Szabó István és a fórumot vezető Szép Tibor megyei jegyző előzetesen arra tett ígéretet, hogy az útfelújítással kapcsolatos problémák mellett „másról is lehet majd kérdezni”. A lakosok ennek megfelelően kérdeztek is volna a Samsung terjeszkedéséről és a gyár folyamatos zajszennyezésével kapcsolatban, azonban a csaknem ötórás rendezvényen már nem maradt idő ezekre. Ezért Bodnár Zsuzsa újságíró (aki egyben a helyi Göd-ÉRT Egyesület vezetője) többedmagával más témákat is felvetett, s újabb időpontot kért ezek kitárgyalására. A megyei jegyző rövid szünetet rendelt el, s ez utánra ígérte a további kérdezés lehetőségét.

Ekkor csúszott baki Szabó István számításaiba, ugyanis elfelejtette kikapcsolni a mikrofonját, így a teljes hallgatóság megtudhatta, miről beszélget Magyari Lászlóval, a Magyar Közút Zrt. Pest megyei igazgatójával. Az Átlátszó szerint a fórum résztvevőiről meglehetősen lekicsinylő hangnemben fogalmaztak, Bodnár Zsuzsára pedig külön is kitértek, akit Szabó István

undorító, tenyérbemászó (...) az Átlátszóba és az Indexbe írogató

újságírónak nevezett, aki kérdéseivel „folyamatosan támadott”. Magyari László ezt azzal kommentálta, hogy

csoda, hogy nem verték meg.

A tényfeltáró lap szerint az ellenszenvet valószínűleg az alapozta meg, hogy a gödi Samsung-beruházásról Bodnár Zsuzsa egyebek között korábban megírta, miszerint Göd előző fideszes városvezetése maga kérte a kormánytól egy gödi iparterületet létrehozását. A cél a Samsung-gigaberuházás városba telepítése volt, azonban az uniós támogatás megszerzése és a lakosság megtévesztése érdekében titkolni kellett a kérelemben a Samsung nevét.