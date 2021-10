Újra megrendezik a Kutyás Critical Mass-t Budapesten

A ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület másodszor rendezi meg a Kutyás Critical Mass-t Budapesten, 2021. október 9-én. A figyelemfelhívó vonulás 13 órakor indul a Szent István Bazilikától, végig az Andrássy úton, egészen a Hősök teréig – tudatták közleményükben az esemény szervezői.





A kutya ma már mást jelent – erre akarja felhívni a figyelmet a megmozdulás. Az érdekvédelmi szervezet kifejti, hogy a városok szerves részét képezi a kutyás közösség, hiszen csak

Budapesten több mint félmillió kutyát számlálnak; országosan 3 millió kutya él családban. A Kutyás Critical Mass szervezői az ő igényeikre szeretnék a figyelmet ráirányítani.

A közleményből az is megtudható, hogy az első vonulásnak már kézzelfogható eredménye is van, hiszen a Március 15. tér integrált parkként üzemel, azaz meghatározott időszakban a kutyák póráz nélkül is élvezhetik a szabadságot.

A főszervező, a ZöldEb Egyesület szeretné a gazdikat és a nem kutyás lakosságot egy nagy közösséggé formálni, hogy a városi döntéshozók mindegyik fél közös érdekeit lássák, és a kutyatartás szempontjából is élhető feltételeket teremtsenek.

Hiszünk benne, hogy a városban a nem kutyásokkal is egy az érdekünk: a mindenki számára élhető, szabad és boldog élettér. Ezért reméljük, ők is csatlakoznak hozzánk, hogy támogassák törekvéseinket

– mondta Hirbek Edina, a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület elnöke.

A II. Kutyás Critical Mass fővédnöke dr. Csányi Vilmos. A kutyás felvonulás szervezői arról is beszámolnak, hogy a kutya szerepe más, mint akár 50 évvel ezelőtt, hiszen az elmúlt évtizedekben a kutya egyértelműen emelkedett a társadalmi ranglétrán.

Pótolható, cserélhető munkaeszközből egyre inkább baráttá, majd családtaggá vált hűségével, odaadásával és mindent átitató szeretetével. Ahogyan a szerepe, úgy az élőhelye, jogai és a vele járó felelősség is megváltozott.

Mára a városok szerves részei az ebek, ám tartási körülményei és élettere mégsem kellőképpen meghatározott; a kutyatartást sok jogi és erkölcsi hiányosság kíséri, ezeket szeretné pótolni, valamint a lehetőségeket bővíteni a ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület.