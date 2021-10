Kártérítési pert veszített két idős nő, aki súlyosan megsérült a vörösiszap-katasztrófában

Koszorúzással, misével és kiállítással emlékeztek Devecseren a 11 évvel ezelőtt történt vörösiszap-katasztrófa áldozataira, amikor is a MAL Zrt. Ajka melletti vörösiszap-tározójának gátja átszakadt, s elöntötte Kolontárt, Somlóvásárhelyet és Devecser egy részét. Az RTL Klub Híradó beszámolója szerint két idős asszony még most is kártérítési perrel próbálkozott, de elveszítették a MAL Zrt. vezetőivel szemben indított eljárást.

A pert azért indították meg, mert mindketten súlyosan megsérültek a vörösiszap-áradásban. Egyikük bal lábát amputálni kellett a katasztrófa nyomán, a másikuk is alig tud járni mindmáig.

A tíz halottat és mintegy 150 sérültet követelő 2010-es tragédia miatt 15 ember ellen emeltek vádat, letöltendő börtönbüntetést azonban csak hárman kaptak, köztük a cég egykori vezetője, aki négy évre került rács mögé.