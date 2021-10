Bokaprotézis 3,4 millióért, csípőprotézis másfél millióért – sokkoló árak a magánegészségügyben

Több százezres, sőt milliós költségeket is elkérnek a magánegészségügyi intézményekben, a koronavírus-járványhelyzet óta pedig akkora várólisták halmozódtak fel az állami szektorban, hogy sokan kölcsönt kénytelenek felvenni, hogy meg tudják kerülni azt. Az eredmény azonban így is részleges, bizonyos esetekben már a magánszolgáltatóknál is várólisták alakulnak ki – értesült a 24.hu.

A páciensek többsége eddig a laborvizsgálatok, menedzserszűrések, a járvány alatt pedig főleg PCR- és antigéntesztek elvégzése céljából fordult magánszolgáltatóhoz, hogy megkerüljék az állami ellátás leterheltsége és sok esetben körülményessége okozta problémákat. A járvány alatt ez azonban egyre inkább átalakult, tekintve, hogy az állami kórházakban csak a legsürgősebb műtéteket végezhették el hónapokon keresztül. Amikor pedig májustól ismét engedélyezték az elektív beavatkozásokat és a rehabilitációs ellátásokat, akkora tömeg zúdult rájuk, hogy nem tudtak lépést tartani vele, s kialakultak az egyre nagyobb várólisták.

Csípőprotézisre például jelenleg több mint 7400-an várnak a közellátásban, az átlagos várakozási idő 488 nap. Térdprotézisre pedig több mint 8641-en várnak, átlagosan mintegy 590 napot.

A krízishelyzet tehát jelentősen megdobta a magánegészségügy iránti keresletet, csakhogy a szolgáltatók ceruzája ettől még nem fog kevésbé vastagon. A Gyurcsány-kormány egykori gazdasági minisztere, Kóka János által elnökölt Doktor24-csoportnál például másfél millió forintot kérnek el egy csípőprotézis-műtétért, de a többi magánvállalkozásnál sem olcsóbb a helyzet: a DunaMedicalnál 1,7 millió forintot gombolnak le a rászoruló betegről, ráadásul a szolgáltató azt is feltüntette a honlapján, hogy a műtétnél beültetésre kerülő protézis pluszban fizetendő. Emellett az ár a műtétet megelőző vizsgálatok és a műtétet követő ápolási csomag díját, valamint a műtét során esetlegesen felmerülő szükséges speciális eszközök és a szövettani vizsgálat árát sem tartalmazza. A tavaly nyitott Wáberer Medical Centerben pedig mintegy 1,8 millió forintba kerül a legolcsóbb csípőprotézis-műtét, amiben nincs benne az implantátum ára, ha pedig valaki izomátvágás nélkül végzett anterior csípőprotézis-beültetést kér számítógépes tervezéssel, annak 2,1 millió forintot kell fizetnie.

Egy térdprotézis ára hasonlóan csillagászati összegeket emészt fel a magánszolgáltatóknál. A Wáberer Medical Centerben a betegre tervezett sablonnal végzett minimál invazív térdprotézis beültetése több mint 2,4 millió forint, igaz, ez számít a legdrágábbnak a magánkórház térdműtétjei közül. Térdprotéziscsere vagy -revízió esetén az ár 1,8 millió forint, az implantátum ára ebben nincs benne. Ehhez képest a Medicover 850 ezer forintos ajánlata a teljes térdprotézis-beültetésért szinte olcsónak mondható, bár azt nem tudni, hogy mennyit kell fizetnie a betegnek ezenfelül. A DunaMedicalnál 1,9 millió forintba fáj a térdprotézis-beültetés.

A 24.hu a Csányi Sándor érdekeltségében lévő Budai Egészségközpont ortopédiai árlistájában vette észre a legsúlyosabb árú szolgáltatást:

3 391 000 forintot gombolnak le a betegről egy bokaprotézisért.

A fentiek természetesen nem tartoznak a legolcsóbb beavatkozások közé, azonban más esetben sem beszélhetünk jutányos árakról a magánegészségügyben. A lap összeszedett néhány alacsonyabb költségű szolgáltatást, e szerint átlagosan egy bütyökműtét 300 ezer, egy aranyérműtét 600 ezer, egy köröm/körömágy korrekció 48 ezer, egy szemölcs/árpa eltávolítása 12 ezer, egy orrsövényműtét pedig 230 ezer forinttal terheli meg a pénztárcát.

Ráadásul a műtétek díja csak egy részét képezi a beavatkozások teljes összegének, ugyanis a pácienseket az operáció előtt rendszerint többszöri, alkalmanként 20-30 ezer forintos konzultációra és különböző vizsgálatokra is kötelezik.