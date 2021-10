A jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita a DK-s Vadai Ágnessel együtt szavazott

A jelek szerint igen baráti viszonyt ápol a DK-s Vadai Ágnes és a jobbikos Potocskáné Kőrösi Anita, olyannyira, hogy az ellenzéki előválasztás második fordulójára szavazni is együtt mentek, s erről mindketten be is számoltak a Facebookon.

„Ma együtt szavaztam Potocskáné Kőrösi Anitával, az összefogás siófoki jelöltjével. Mert csak együtt fog sikerülni!” – fogalmazott bejegyzésében Vadai Ágnes. Potocskáné Kőrösi Anita bejegyzése már bőbeszédűbb volt, ő azt írta, hogy a DK-s politikussal

az elmúlt években – a Parlamenten belül és kívül is – szoros együttműködésben dolgozunk egy demokratikus Magyarországért.

A közös szavazás pedig azt volt hívatott demonstrálni, hogy a „gyűlölködés helyett az együttműködésben” hisznek. Szerinte az ellenzéki összefogást „óvni kell és nem engedhetjük meg, hogy a közös vállalásainkat, a szavazók felé tett ígéreteinket bármelyik ellenzéki politikus megszegje”.

A Jobbik hivatalosan továbbra is tagadja, hogy Dobrev Klárát támogatnák az előválasztáson, Jakab Péter azonban következetesen ellenezte Márki-Zay Péter és Karácsony Gergely összefogását, s a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltjének állítása szerint a Jobbik elnöke a telefont sem volt hajlandó felvenni neki.