Elszabadult kenguru okozott riadalmat Vas megyében

Több olvasó jelezte és képeket, illetve Facebook-posztokat küldött egy Vas megyében kóborló kengururól a nyugat.hu-nak. Több település lakója beszámolt az erszényesről, amelyet végül egy játszótéren fogtak be. Elszökött a gazdájától.

Az Ausztráliában őshonos kétlábú alaposan felforgatta Vönöck, Külsővat, Kemenesszentmárton és Mersevát környékén élőket mindennapi életét, ami érthető, hiszen errefelé nem mindennapi, hogy az ember mondjuk békésen iszogató a kocsmában, aztán csak úgy elszökdécsel mellette egy kenguru.

A Facebook-bejegyzések és -kommentárok szerint a kenguru Külsővatról szökött meg, majd szétnézett a környéken és több környékbeli falu kertjében is feltűnt, a játszóterén és az út szélén is látták. Ezzel egy időben az állat gazdája is jelezte, hogy eltűnt az erszényese, amelynek a keresésére indult.

A kenguru egyébként apró horzsolásokkal megúszta a kalandot, a devecseri Meggyeserdei Menedék munkatársainak sikerült befogniuk a vönöcki játszótéren.