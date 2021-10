Megszólalt az özvegy, a meggyilkolt Szilágyi István maga is brutálisan verte a családját

Felolvasták a februárban elhunyt Humenyánszky Jolánnak, a másfél éve brutálisan meggyilkolt Szilágyi István színművész özvegyének utolsó, tavaly májusban írásba adott vallomását a bíróságon, amely szerint nem kizárt, hogy gyilkos fiuk, Szilágyi Péter apjától örökölhette agresszivitását – értesült a Blikk.

„Régebben is volt, hogy bántotta Peti az apját, akkor ököllel ütötte. Börtönben is ült akkor, és azon felül is többször bántotta az apját. Nem tudom, ­miért gyűlöli az apját” – tolmácsolta Humenyánszky Jolán szavait a bíró, később azonban mintha maga magyarázná meg a helyzetet:

A férjem engem is bántott, amikor fiatal volt, Petit is sokszor bántotta. A férjem egyszer úgy megütött, hogy kiszakadt a dobhártyám. Kórházba kellett mennem vele, az orvos megkérdezte, hogy teszek-e feljelentést, de nem akartam. A mai napig nem gyógyult meg a fülem. Peti gyerekként látta, ahogy az apja engem bánt, talán ezért haragudott rá. Az is lehet, hogy tőle örökölte, hogy erőszakos lett. Pista is hasonló volt fiatalon, mint a fiunk. Volt, hogy nőket hozott fel a lakásunkba éjjel, nekem kellett kidobni őket onnan, ezt Peti mind végignézte.

Korábban az özvegy a bulvárlapnak arról számolt be, hogy fiuk kiskorában elváltak a színművésszel, a gyerek azonban akarata ellenére az apjával maradt, amely traumát állítása szerint soha nem dolgozta fel. Szilágyi Péter később többször is brutálisan bántalmazta apját, ami miatt annak idején felfüggesztett börtönbüntetést is kapott.

Humenyánszky Jolán most nyilvánosságra hozott vallomása szerint Szilágyi Péter többször is öngyilkos akart lenni. Mint fogalmazott:

Kést fogva fenyegetőzött, hogy szíven szúrja magát. Gyógyszereket szedett, de ha nem váltotta ki őket, akkor ingerült lett.

Hozzátette, ez a gyilkosság előtt is így történt, hiszen a család tragikus nyomorban élt, így nem volt pénzük a gyógyszerekre. „A tragédia előtti éjszaka Peti közénk feküdt, velünk aludt, ez gyakran megtörtént. Valamiért kiborult, szerintem magányos, nincs senkije, ez a baj. Gyógyszereket szed, a pszichiáter írta fel neki, de nem volt pénzünk, ezért nem tudtuk kiváltani őket. Az is lehet, hogy ezért volt zavart...” – fogalmazott a februárban elhunyt özvegy.