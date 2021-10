Márki-Zay Péter győzelmi beszéde: Ez a kicsik forradalma, leváltottuk az ellenzéket

Orosz Anna azzal kezdte beszédét, hogy elképesztő itt lenni és ünnepelni, egy olyan élmény, amiben az utóbbi időben nem nagyon volt része az ellenzéki pártoknak.

Az előválasztás első két fordulójában 850 ezer ember szavazott és nyilvánította ki azt a véleményét, hogy Orbán Viktornak és rendszerének jövő áprilisban lejár az ideje - folytatta a Momentum ügyvivő elnöke.

Azért is győztünk, mert a részvételetekkel igent mondtatok a demokráciára, a tiszta versenyre, a valódi megújulásra, a valódi megtisztulásra.

Orosz Anna szerint a Fidesz is érti az előválasztás eredményének üzenetét, és pontosan tudják, hogy a napjaik meg vannak számlálva.

A politikus hangsúlyozta: a Momentum a kezdetektől hitt Márki-Zay Péterben, és a valódi változás garanciáját jelenti az ő szövetségük. Orosz Anna Karácsony Gergelynek köszönetet mondott a visszalépésért, amivel hozzájárult Márki-Zay Péter győzelméhez, ezeket a mondatokat vastaps követte, miközben a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltje a magasba emelte a főpolgármester kezét.

Karácsony Gergely: A hazaszeretet forradalma zajlik

„Győztünk! Méghozzá mi, tízmillióan ebben a szeretett hazában” – jelentette ki a második forduló előtt Márki-Zay Péter javára visszalépő Karácsony Gergely a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök-jelöltjének eredményváróján. A főpolgármester szerint egy embernek van most oka rettegni a jövőtől: Orbán Viktornak.

Karácsony Gergely kijelentette:

ma Magyarországon a szelídség, a szeretet és a hazaszeretet forradalma zajlik.

Arról is beszélt: az elmúlt napokban nagyon sokan azt mondták neki, végre valaki, aki hazafiként viselkedik, akinek fontosabb a hazája, mint a hatalom. „Nem vagyok ezzel egyedül” – tette hozzá Karácsony Gergely.

Igazi hazafiaknak nevezte azokat, akik esőben és fagyban megszervezték az előválasztást, a szavazóknak, illetve azokat politikusokat, akik a közös cél érdekében összefogtak.

A főpolgármester azt is kijelentette: a forradalmukat végig kell vinniük áprilisig. Ennek a forradalomnak pedig egy kulcsmondata van:

A haza nem eladó!

Karácsony Gergely szerint Dobrev Klára vasárnap este úgy beszélt mint egy igazi demokrata és hazafi. A főpolgármester büszke arra, hogy közösen fogják vele Magyarországot megváltoztatni.

Szerinte a választók világos jelet küldtek, nem csak Orbán Viktorékra „rúgták rá az ajtót”, hanem elmondták: más ellenzéket akarnak, olyat, ami képes az együttélésre, és nem köt meg rossz kompromisszumokat. Azt is mondta: olyan kormányt akarnak, ami nem csak az elmúlt 12 évet, hanem az elmúlt 30 év rossz kormányzását váltja le.

Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy még soha nem voltak olyan közel ahhoz, hogy valóban megváltoztassák a politikát. Kijelentette: minden forradalomnak van vezetője, aki méltó a bizalomra és aki képes összefogni a hazát, ez pedig Márki-Zay Péter.

Márki-Zay Péter: Ellenzéket váltottunk

Itt áll mögöttem a családom és hét gyermekem – kezdte győzelmi beszédét Márki-Zay Péter. A miniszterelnök-jelölt külön köszönetet mondott Hódmezővásárhelynek a támogatásért.

Végtelenül megnyugtató, hogy nem kell hátranézni, mert a hátország stabil.

Márki-Zay Péter kiemelte az őt támogató szervezeteket és pártokat is.

Egy nagy, széles koalíció, a tiszták koalíciója áll mögöttem.

A miniszterelnök-jelölt kivételes alkalomnak nevezte a mait, mert ellenzéket is váltottak. Márki-Zay Péter szerint leváltották azokat a szocialista párton belül, akik nem akartak változást, féltek az elszámoltatástól. Leváltották azokat is, akik szélsőséges magatartást tanúsítottak, azokat is akiket meg lehetett venni, fenyegetni, zsarolni. Leszögezte, hogy olyan hadsereggel mehetnek háborúba, amiben nincsenek árulók.

Ez a kicsik forradalma.

Dobrev Klára gratulált a győzelméhez és azt ígérte, hogy együtt mennek tovább, de ezt már tegnap este is megbeszélték.

Az ellenzék egységét senki nem törheti meg, Dobrev Klárával ebben szövetségesek vagyunk.

Márki-Zay Péter kifejtette, hogy tudták, egyetlen párt sem tud egyedül győzni, a pártok és civilek összefogásával együtt vívhatják ki a szabadságot.

Új Magyarországot akarunk építeni, új kultúrát akarunk elhozni az országnak, ahol a szeretet lesz az uralkodó. Sötétséggel nem lehet legyőzni a sötétséget, csak világossággal.

Elfogadhatatlan lesz a személyeskedés, a gyűlölet, bármilyen visszaélés , mindenkit szeretettel fogunk magunkhoz ölelni– folytatta a miniszterelnök-jelölt.

Ez egy csata volt, nekünk azonban meg kell nyerni a háborút is.

Az eredményekről percről percre tudósítunk:

(Borítókép: Márki-Zay Péter. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)