Török Gábor: Karácsony Gergely beverte a fejét, Márki-Zay Péterrel a DK kapott egy problémát

Cikkünk folyamatosan frissül!

Több olyan párt túlélését biztosította az előválasztás, akik önerőből vélhetően nem kerülnének be a parlamentbe jövőre – ezt mondta Török Gábor politikai elemző az InfoRádió Aréna című műsorában.

A politológust először arról kérdezték, hogy ha a hat párt előre látja az előválasztás végeredményét, akkor belementek-e volna. Török Gábor erre azt mondta: lehet, hogy nem örülnek annak, ami történt, de másképp jóval kevesebb esélyük lenne a Fidesz ellen.

A pártok közül egyik sem lehet elégedett, de ennél csak rosszabb megoldások lennének számukra

– mondta. Arra, hogy sikerült-e átvenniük a politika tematizálását a kampányidőszakban a Fidesztől, azt mondta, hogy szerinte ez megtörtént. „Ez az időszak róluk szólt [...] az ellenzék akkora rivaldafényt kapott, amire az elmúlt 10 évben nem volt példa”.

Ezt az ellenzék semmilyen más módon nem tudta volna megszerezni

– szögezte le.

Arról, hogy akik az előválasztáson szavaztak, jövő tavasszal is el fognak-e menni, Török Gábor azt mondta, hogy szerinte igen. Ezen kívül az adatbázisépítéshez is fel tudják használni annak a 800 ezer szavazónak az adatait, aki voksolt – tette hozzá.

Ha Dobrev Klára nem is, a DK örülhet

Azzal kapcsolatban, hogy a Demokratikus Koalíció miként értékelheti a választást Dobrev Klára miniszterelnök-jelölti veresége mellett, emlékeztetett arra, hogy a 106 választókerületből 32-ben indulhat a DK által (is) támogatott jelölt, így nagy esély van arra, hogy tényleg övék legyen a legnagyobb frakció a mostani ellenzéki pártok közt a jövő évi parlamentben – mondta, hozzátéve azt is, hogy

Márki-Zay Péter megválasztásával a DK kapott egy problémát.

Vele ugyanis sokkal nehezebb lesz együttműködniük, mint például Karácsony Gergellyel lett volna – fogalmazott Török Gábor. Végezetül azt mondta, hogy a DK mandátumainak aránya elérheti akár az egyharmadot is a jelenlegi ellenzéki pártok közt,

de a többiek nélkül semmire sem tudnak majd menni a parlamentben.

Éppen ezért sem nekik, sem másoknak nem érdeke, hogy feszültséget keltsenek az ellenzéki táborban. Arról, hogy Jakab Péter szereplése miként értékelhető, azt mondta, hogy

biztosan a legjobb 3-ba várta volna, az adatok mind ezt mutatták.

Ennek fényében a szereplése egyértelműen kudarc, ugyanakkor az egyéni körzetekben sok jobbikos jelölt győzelmet aratott. Igaz, ezek közül rengeteg olyan körzet, amelyekben kevés esély mutatkozik a kormánypárti jelöltek legyőzésére, legfeljebb 3-4 mandátum van, amit biztosan magukénak tudhatnak – vélte Török Gábor.

Sokak számára túlélést jelenthet az előválasztás

Arról, hogy az MSZP miként értékelheti az előválasztást, Török Gábor azt mondta: a pártnak nem volt túl nagy aktivitása, ennek ellenére a túlélésük úgy látszik, hogy biztosítva van az előválasztás által, mivel az egyéni körzetekben a beágyazott jelöltjeik továbbra is jól szerepeltek. Az MSZP-nek biztos lesz frakciója a következő parlamentben is – mondta, majd hozzátette: ha nem lenne az ellenzéki együttműködés,

az MSZP nagy valószínűséggel nem kerülne be a következő parlamentbe, ezt a teljesítménye sem indokolná.

Hozzájuk hasonlóan a Párbeszéd is az együttműködés nyertese, mivel neki is „mérhetetetlen” a támogatottsága, amihez képest Karácsony Gergely budapesti főpolgármester pártjának 4-5 helye biztosan mandátumuk lesz jövőre.

A Párbeszédnek lesz önálló frakciója, egyéni választókerületi győztesekkel

– valószínűsítette Török Gábor. Az LMP-ről beszélve a politológus azt mondta: nekik alig van biztos mandátumuk, legfeljebb 1-2-ről lehet szó. Ugyanakkor az ellenzéki megállapodás szerint a közös listás helyeket arányosan kell majd elosztani, ezáltal ők is túlélhetik az újabb választást, miközben az utóbbi időben nagyon keveset lehetett hallani róluk – fogalmazott.

Fekete-Győr András szerepléseset Török Gábor úgy jellemezte, hogy a Momentum elnöke talán Jakab Péternél is nagyobbat bukott, ezért is lehetett ennek a következménye az, hogy lemondott. Mindeközben a Momentum jelöltjei azonban több helyen is sok szavazatot szereztek és jó ütemérzékkel álltak be Márki-Zay Péter mögé, ezért akár még erősödhetnek is az ellenzéki táboron belül.

Karácsony Gergely fekete napjai

Arról, hogy Karácsony Gergelynek az előválasztáson való szereplése, visszalépése, valamint a DK zsarolásáról elejtett szavai miként értelmezhetőek, Török Gábor azt mondta:

Én azt gondolom, hogy az ő politikai pályafutásának ezek a fekete napjai voltak.

Korábban Karácsony Gergely tűnt az előválasztás nagy esélyesének és már eredendően is a 2022-es választásra készült elsősorban, nem ment bele annyira az előválasztási küzdelembe.

Ehhez képest én azt látom, hogy ő beverte a fejét a plafonba [...] ez az előválasztás megmutatta az ő politikai emelkedésének korlátait [...], megrendült a helyzete az ellenzéki táboron belül.

– mondta az elemző, hozzátéve: a főpolgármester imázsán javíthat az, hogy bizonyos szempontból királycsinálóvá vált Márki-Zay Péter támogatásával, de arra így már nem lesz esélye, hogy a mostaninál komolyabb szereplője legyen az ellenzéki oldalnak. Ráadásul a visszalépése révén közte és az őt támogató pártok (a Párbeszéd és az MSZP) közt feszültség keletkezett, ezért most utóvédharcot kell majd folytatnia – fogalmazott Török Gábor.

(Via InfoRádió)