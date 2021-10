Tordai Bence: Az ellenzéki listát jó lenne mielőbb szentesíteni!

Az előválasztáson tízből hét jelöltünk győzelmet aratott, köztük egyéni képviselőjelöltként Márki-Zay Péter. A Párbeszéd meg tudta mutatni az erejét - mondta Tordai Bence, a Párbeszéd szóvivője, országgyűlési képviselő az Index Kibeszélő legújabb műsorában.

A Kibeszélő vendége Tordai Bence

Van igény arra a zöld, baloldali politikára amit jelöltjeik is képviseltek, bár relatív kis pártként elég fókuszált kampányt kellett folytatniuk. Több mint száz aktivistájuk vett részt a választás lebonyolításában, míg saját kampányában nagyjából százötvenen segítették sikerét a Budapest 4-es számú egyéni választókerületben.

Várakozáson felül hoztunk abban is, hogy hány embert tudunk megmozgatni a helyi hálózatokon keresztül.

Márki-Zay Pétert nem számolva a hat párbeszédes körzetből ötöt "tuti mandátumra válthatónak" neveznek szerinte az elemzők, a hatodiknál (Pest megye 10-es) sokkal több munkát kell beletennie a pártnak.

Karácsony Gergely visszalépéséről szólva úgy nyilatkozott, nem lepte meg igazán, hisz az már a bejelentés előtti napokban benne volt a pakliban. Elemzőként talán megérezte azt a trendet, azt a Márki-Zay mögötti új lendületet, amit nem láttak jönni mások. ezzel együtt érzelmi feszültséget okozott, sokakban csalódást keltve.

A Párbeszéd nem örült Barabás Richárd bejelentésének, amikor a visszalépést követően arról beszélt, hogy miniszterelnök-jelölt nélkül maradt, ezért ő inkább Dobrev Klárát támogatja. Eljárás azonban nem indult ezért ellene.

A pártban sem volt teljes egyetértés, ezt kár volna tagadni. Voltak akik aggódtak azért, hogy Márki-Zay Péter túlzottan piacpárti...

Márki-Zay sikere Budáról nézve nem volt meglepő, már a két forduló között jól látszott, a DK nem szerepelt jól magas részvétel mellett. Egyébként vidéken csak a nagyon elkötelezetteket sikerült mozgósítani, a választás a nagyobb városokban dőlt el Tordai Bence szerint. A politika iránt érdeklődők voltak a győztes miniszterelnök-jelölt legnagyobb számú támogatói.



A Párbeszéd szóvivője szerint akceptálható Márki-Zay kérése, hogy civilekből és kisebb pártok képviselőiből egy hetedik frakció is összeállhasson a következő országgyűlésben.

Mi nem ragaszkodunk ahhoz, hogy Márki-Zay Péter a Párbeszéd frakcióba üljön be, ha van egy szívének kedvesebb új frakció, akkor természetesen elengedjük. Jót tenne neki, és jót tenne az országnak is, de nem adok sok esélyt arra, hogy a mi frakciónban fog dolgozni a következő négy évben.

Az ellenzéki közös listát jó lenne mielőbb szentesíteni, de ennél is fontosabb, hogy ne legyenek körülötte a nyilvánosság előtt is látható feszültségek. Ezt akár néhány héten belül is le lehet tárgyalni.

A beszélgetés során szó esett még:

Karácsony Gergely országgyűlési kampányban vállalt szerepéről

Gyurcsány Ferenc listás helyéről

az ellenzéki frakciók közti erőviszonyokról

a Karácsony Gergelyt támogató három párt esetleges szorosabb együttműködéséről

és a főpolgármester budapesti feladatáról, lehetőségeiről.

