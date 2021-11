Éjszaka mínusz 5 fok is lehet, de legalább esni nem fog

Péntek estére-késő estére a déli, délkeleti megyékben is megszűnik a csapadék, és éjszaka az ország északi felén már ki is derül az ég, ugyanakkor reggelre több helyen képződhet köd és rétegfelhőzet – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

A déli megyékben közepesen, illetve erősen felhős égre számíthatunk, estére viszont ott is mindenütt eláll az eső. Mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 0 és +6 fok között várható, de

AZ ÉSZAKI VÖLGYEKBEN, FAGYZUGOKBAN AKÁR MÍNUSZ 1 ÉS MÍNUSZ 5 FOK IS LEHET.

Fotó: OMSZ / met.hu Péntek esti időjárás-előrejelzés

Szombaton délelőtt visszatér a napsütés, a köd és rétegfelhőzet feloszlása után az ország északi felén derült idő várható. Eközben a déli megyékben is csökken átmenetileg a felhőzet, rövidebb-hosszabb időre ott is kisüthet a nap, de délutántól dél felől ismét vastagabb felhőzet érkezhet. Jó hír azonban, hogy csapadék nem valószínű, és a szél is többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Az Időkép arról ír, hogy vasárnap több helyen indulhat párásan, ködösen a nap. Napközben a felhősebb déli tájakon alakulhat ki kisebb eső, zápor, több napsütés északon, északnyugaton várható. Mérsékelt marad a déli-délnyugati szél. Hajnalban mínusz 3 és 5, napközben 9–13 fok várható.

A hétfő felhős, borongós, több helyen ködös idővel indul, kisebb eső, zápor elszórtan kialakulhat, de délután az északi tájakon már kisüt a nap. A minimumok mínusz 1 és 6, a maximumok 8–13 fok között alakulnak.

