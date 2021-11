Koronavírusos lett tizennyolc dolgozó, bezárt a tatabányai óvoda

Bezártak egy tatabányai óvodát, miután az intézményben 18 dolgozó kapta el a koronavírust – mondta a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Gosztonyi Gábor.

A PSZ alelnöke a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi tagjával, Nagy Erzsébettel adott interjút, amelyben többek között azt is megkérdezték tőlük, hogy miként értékelik, hogy az őszi szünet előtt az iskolák négy százalékában volt érvényben valamilyen járványügyi intézkedés. Gosztonyi Gábor erre a kérdésre felelet a tatabányai esettel; meglátása szerint amíg nincs rendszeres tesztelés az oktatási intézményekben, nem lehet hiteles számokról beszélni.

A minap kaptam egy hírt arról, hogy Tatabányán be kellett zárni egy óvodát, mert mind a 18, többször oltott kolléga koronavírusos lett. A kormány nagyon rossz úton jár, ha azt hiszi, csak az oltás elegendő ahhoz, hogy megfékezzük a járványt. Ha minden úgy marad, ahogy most van, az őszi szünet után, illetve a téli szünetet követően minden bizonnyal tovább emelkednek majd az esetszámok. Az oltással a fertőzés enyhébb lefolyású lehet, de a járvány nem szűnik meg

– mondta a PSZ alelnöke a Népszavának adott interjúban.

Nagy Erzsébet az említett kérdésre elmondta: a négy százalék nagyon távol állhat a valóságtól.

Miután nincs tömeges tesztelés, csak a jéghegy csúcsát láthatjuk, valójában ezeknek a számoknak a sokszorosáról kellene beszélnünk. A PDSZ-hez rengeteg visszajelzés érkezett már arról, hogy nincsenek járványügyi intézkedések, miközben nagymértékű hiányzás van, sokan hiányoznak az iskolából, óvodából, de az esetek nagy része nem jelenik meg a járványstatisztikában

– fogalmazott Nagy Erzsébet, aki nem régiben egy rádiónak is nyilatkozott, hogy vélhetően két budapesti iskolát is koronavírus miatt zártak be az őszi szünet után. Ezt később cáfolta az iskola fenntartója, aki azt írta: az egyik iskolát a tető vizsgálata, a másik iskolát csatornaprobléma miatt zárták be – a koronavírusnak nincs köze a rendkívüli szünethez.

(via Népszava)