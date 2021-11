Kiadták a figyelmeztetést, az orrunkig sem fogunk látni

Az éjszaka képződött köd és rétegfelhőzet észak felé terjeszkedik tovább, de eközben némileg szakadozottá válik a felhőtakaró, így több-kevesebb napsütésre azért általában mindenütt számítani lehet, leginkább az Alföld déli és keleti tájain – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.

Mint írják, számottevő csapadék nem valószínű, és a légmozgás is többnyire mérsékelt marad, de Sopron környékén megerősödhet a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 13 fok között várható, de a tartósan ködös, rétegfelhős területeken csupán 5 és 9 fok valószínű. Késő estére 0 és 6 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzés szerint szerda éjjel ismét terjeszkedni kezd a köd és a rétegfelhőzet, amely reggelre akár az ország túlnyomó részét is beboríthatja. Jó hír, hogy számottevő csapadék nem lesz, többnyire gyenge marad a légmozgás, ugyanakkor a Kisalföld térségében olykor megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet késő este 0 és 6, hajnalban mínusz 4 és 5 fok között alakul, a kissé szeles tájakon lehet a legenyhébb az éjszaka. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tíz megyére adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést tartós, sűrű köd miatt.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtökre is azt jósolják, hogy az éjszaka sokfelé képződő, sűrűsödő és terjeszkedő köd, illetve rétegfelhőzet, helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Fátyolfelhők is érkeznek, így az ország nagy részén szűrt napsütés valószínű. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös tájakon elvétve előfordulhat szitálás, többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet mínusz 4 és 5 fok között alakul, a csúcsérték pedig általában 9 és 14 fok között várható, de a tartósabban felhős, ködös részeken hidegebb is lehet. Csütörtökön is kilenc megyében figyelmeztet tartós, sűrű ködre az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint írják, a tartósabb, sűrű ködre a Duna vonalától keletre, illetve a Dunántúl keleti részén mutatkozik nagyobb esély.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Csütörtök éjjel is sokfelé várható köd, illetve rétegfelhőzet, amelynek nagy része pénteken napközben megszűnik, de maradhatnak ködfoltok, az ország egy részén fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, és lesznek zavartalanabbul napos területek is. A ködös tájakon szitálás előfordulhat, mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban mínusz 5 és plusz 3, kora délután általában 8 és 13 fok várható, ugyanakkor a tartósabban ködös, borult részeken hűvösebb lesz. Aznap is egyelőre tíz megyében van érvényben riasztás tartós, sűrű köd miatt.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Ködös, felhős hétvége jön

Szombaton napközben napos körzetekre is számíthatunk, de inkább felhős idő lesz a jellemző, és maradhatnak ködfoltok is. Helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső, mérsékelt marad a légmozgás. A minimum-hőmérséklet mínusz 4 és 3 fok között alakul. A maximum általában 7 és 11 fok között, délkeleten néhol 12, 13 fok körül várható. Éjjel terjeszkedik a köd, illetve rétegfelhőzet, vasárnap napközben zsugorodik, ugyanakkor a magasban is érkezhetnek felhők. Számottevő csapadék aznap sem valószínű, de helyenként előfordulhat szitálás, kisebb eső. Az északi, északkeleti szél néhol időnként megerősödik; a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és plusz 6, a csúcshőmérséklet 7 és 13 fok között valószínű.

Az előrejelzés szerint a köd hétfőn napközben megszűnik; rétegfelhős és napos területek egyaránt előfordulnak. Számottevő csapadék nem valószínű, viszont sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északkeleti, keleti szél. A hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 4, kora délután 4 és 12 fok között várható. Kedden az éjszakai köd, illetve rétegfelhőzet vékonyodik, zsugorodik, az ország nagy részén több órára kisüthet a nap, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkül a keleti, délkeleti szél. Hajnalban mínusz 4 és 4, kora délután 3 és 9 fok valószínű.