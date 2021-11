Egyre leterheltebbek a mentősök, naponta csaknem négyezer Covid-esetet látnak el

Naponta 3800 és 4000 közötti koronavírussal összefüggő esetet látnak el a mentősök, akik egyre leterheltebbek a növekvő fertőzésszámok, és a növekvő betegszámok miatt is – mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az OMSZ INFÓ legújabb adásában.

Mint mondta, a harmadik hullámhoz közelítő adatok még nincsenek, de folyamatosan növekszik a fertőzöttek és kórházban ápoltak száma is, ez pedig az Országos Mentőszolgálat számára is fokozza a terhelést, ezzel együtt a mintavételi megrendelések száma is megnövekedett napi 8-10 ezerre. A szakember szerint az oltottak körének bővítése jelenthet megoldást arra, hogy a negyedik hullám ne legyen olyan súlyos, mint a harmadik volt.

Az Országos Mentőszolgálat dolgozói felvették a védőoltást, most számukra a harmadik oltás fontosságát hangsúlyozzuk. Az OMSZ dolgozók januárban az első között megkaphatták az oltásaikat, azonban a szakértők szerint a védőoltások négy-öt hónap után veszítenek az erejükből, ezért nagyon fontos a harmadik oltás felvétele

– fejtette ki a szóvivő, aki arról is beszélt, hogy ugyanígy fontos lenne felkészülni az influenza járványra is, hiszen a tavalyitól eltérően idén várható ez is, ám ez ellen is van védőoltás, ami elérhető a mentőszolgálatnál.

(via OMSZ)