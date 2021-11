Karácsony Gergely a BKV-ra kiszabott büntetésről: Biztos Mészáros Lőrincnél is hasonló szigort alkalmaznak

Mint arról beszámoltunk, a frankfurti villamosok beszerzése ügyében 150 millió forint bírságot szabtak ki a BKV-ra, és a készenléti rendőrség is nyomoz. A budapesti Fidesz Facebook-bejegyzésében ezzel kapcsolatban azt írta, ezek voltak azok a használt járművek, amelyek hétmilliárd forintos beszerzéséről Karácsony Gergely főpolgármester júniusban, a rendkívüli jogrend utolsó napján egy személyben döntött. Az ügy már akkor is magán viselte a baloldali városvezetés minden kézjegyét. Az ügyet a demokratikus út megkerülése, a szakmaiatlan előkészítés és a „mutyigyanús” beszerzés jellemzi – olvasható a bejegyzésben. Mint a budapesti Fidesz kifejtette, bár közgyűlést is összehívhatott volna megvitatni a kérdést, Karácsony egy személyben döntött. Az is kiderült, hogy Frankfurt is azért selejtezte le a villamosokat, mert azok nem klimatizálhatók, ezért nyáron nagy bennük a forróság.

Biztos hasonló szigort alkalmaznak Mészáros Lőrinc cégeinek állami tenderein is

– reagált a kiszabott büntetésre a főpolgármester.

Karácsony Gergely a Facebookon azt írta, „a BKV járműállománya rendkívül elöregedett, az alacsonypadlós, klimatizálható frankfurti villamosok a képen (csatolt kép a főpolgármester bejegyzésében – a szerk.) látható, veterán Ganz csuklós járműveket váltanák, erre kapott nagyon kedvező ajánlatot idén Budapest a testvérvárosától, Frankfurttól a használt villamosok megvásárlására”. Emlékeztetett, eközben hiába van a fővárosnak érvényes opciós szerződése közel 50 új CAF villamos lehívására, a kormány, mint minden kedvezményes hitelfelvételünket, ezt is blokkolja.

Szerinte a mostani bírság annak jele, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „minden, számára elérhető módon megpróbálja ellehetetleníteni Budapestet”.

Mint sorolja:

Elvonja az önkormányzatok egyetlen bevételi forrását, az iparűzési adót

Visszatartja a költségvetési törvény szerint járó, éves 12 milliárd forintos közösségi közlekedési normatívát

10 milliárdról közel négyszeresére, 35 milliárd forintra növeli a fővárosra kivetett szolidaritási hozzájárulást

Blokkolja a közlekedési cégek kedvezményes hitelfelvételét, és a saját forrásból beszerzett frankfurti villamosok ügyében is ráereszti a Közbeszerzési Döntőbizottságot a BKV-ra.

Hangsúlyozza, „bármennyire is szorongatja a kormány a fővárost, Budapest nem tesz le arról, hogy emelje a közösségi közlekedés színvonalát, és élhető várost fejlesszen. Az ország csak a fővárosával együtt tud fejlődni, azt a kormányt pedig, amely gátolja Budapest fejlődését, a választók büntetik meg.”

Miközben a közösségi közlekedés rendkívül nehéz helyzetben van, Palkovics László miniszter a fővárosnak járó közösségi közlekedési normatíva elbliccelésére játszik. Erről írt levelet Karácsony Gergely főpolgármester a miniszterelnöknek. A tét nem kevés, 12 milliárd forint, a BKK működési költségeinek hét százaléka.

(Borítókép: Karácsony Gergely. Fotó: Gorondy-Novák Edit / Index)