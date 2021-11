Időseket szemelt ki célpontnak, most hosszú időre hűvösre kerülhet

Rekord gyorsasággal kerítettek kézre egy, időseket molesztáló férfit a fővárosi nyomozók.

Éppen orvosi rendelőbe tartott egy 91 éves asszony egy novemberi délután, amikor a Normafánál hátulról leütötték, és elvették a táskáját. Az idős hölgy életveszélyesen megsérült.

Az aprólékos detektívmunka eredményre vezetett; a nyomozók egy nap leforgása alatt azonosították a tettest, akin egy panzióban ütöttek rajta. Szobájában megtalálták az idős asszony iratait és bankkártyáit is, amelyekkel az elkövető többször is vásárolt, írta a police.hu. Mint kiderült: a férfi Zuglóban is megtámadott egy idős asszonyt, ám az alantas szándék nem vált valóra, mert ellenállt a hölgy, így a rabló üres kézzel távozott.

A középkorú férfit életveszélyt okozó testi sértés, felfegyverkezve elkövetett rablás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettével is gyanúsítják. Őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatására.